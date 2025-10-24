Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Geflügelpest in Niedersachsen: Tote Wildvögel nicht anfassen

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Niedersachsen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Tiermagazin, Verbraucher-Tipps

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Tiere

Geflügelpest in Niedersachsen: Tote Wildvögel nicht anfassenLandwirtschaftsministerium bittet um Vorsicht und MithilfeHannover. Das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium (ML) richtet weiterhin den dringenden Appell an alle geflügelhaltenden Betriebe, die Betriebshygiene und Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor dem Virus strikt einzuhalten. Klinische Auffälligkeiten im Geflügelbestand müssen dem zuständigen Veterinäramt unverzüglich gemeldet werden.

Das Virus der Geflügelpest ist mittlerweile dauerhaft in der Wildvogelpopulation in Europa vorhanden. Mit dem Herbstzug von Wildvögeln kommt es zu einem Neueintrag von Geflügelpest-Viren in die Wildvogelpopulation. Entsprechend steigt das Risiko einer Einschleppung des Virus in Geflügelhaltungen. Zunehmend werden auch in Niedersachsen kranke und verendete Kraniche gesichtet.

Virtueller Tierfriedhof kostenlos Memory Garden

Niedersachsens Agrar-Staatssekretärin Frauke Patzke: „Auch wenn das Virus für Menschen und für Haustiere wie Hunde und Katzen grundsätzlich ungefährlich ist, sollten kranke und verendete Wildvögel nicht angefasst werden; der Kontakt von Hunden und Katzen zu diesen Tieren sollte vermieden werden. Tote Wildvögel sollten den örtlich zuständigen kommunalen Veterinärämtern mitgeteilt werden, damit diese die Untersuchung der Tiere veranlassen können.“ Wildvögel, die auffällige Symptome zeigen (z. B. Kopfkreisen, einseitiger Flügelschlag, Fluchtunfähigkeit) sollten nicht angefasst oder sogar mitgenommen werden. Es gibt in der Regel keine Heilungschancen für diese Tiere. Das Einfangen und der Transport bedeuten zusätzlichen Stress und Leid für die Tiere.

Im Rahmen eines landesweiten Monitorings werden neben Tieren aus Geflügelhaltungen auch Wildvögel und terrestrische Prädatoren (z. B. Füchse, Marderhunde, Marder, Waschbären) auf das Influenzavirus untersucht. Um terrestrische Prädatoren, die wegen Auffälligkeit erlegt oder verendet aufgefunden wurden, ebenfalls auf das aviäre Influenzavirus untersuchen zu können, bittet das Landwirtschaftsministerium Jagdausübungsberechtigte, diese Tiere dem Lebensmittel- und Veterinärinstitut Hannover/Braunschweig des LAVES zuzuleiten.

Weil auch Katzen an dem Virus erkranken können, bittet das ML zudem praktizierende Tierärztinnen und Tierärzte, Blutproben insbesondere von Freigängerkatzen mit Einverständnis der Halterinnen und Halter dem Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) zur Untersuchung zur Verfügung zu stellen. Die Kosten werden vom LAVES übernommen. Durch die Untersuchung soll im Rahmen eines von der Tierärztekammer Niedersachsen und dem LAVES durchgeführten Projekts eruiert werden, ob sich das Geflügelpestvirus an Katzen, die möglicherweise Kontakt zu infizierten Wildvögeln hatten, anpasst.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ Niedersachsen

Hintergrund:

Europaweit und in Deutschland ist daher derzeit ein Anstieg der Anzahl an Ausbrüchen in Geflügelhaltungen feststellbar.

In Niedersachsen wurde im Oktober das Virus der Geflügelpest in fünf Geflügelbetrieben nachgewiesen: In drei Puten und einem Enten haltenden Betrieb im Landkreis Cloppenburg sowie in einem Legehennenhaltenden Betrieb im angrenzenden Landkreis Diepholz. Am heutigen Freitag wurde zudem der amtliche Verdacht auf Vogelgrippe in einer Geflügel-Kleinsthaltung im Landkreis Heidekreis vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigt. Die Landkreise haben die erforderlichen Schutzmaßnahmen angeordnet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es als Ergebnis der Risikobewertung keine landesweite Aufstallpflicht für Geflügel.

***
Text: Nds. Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Nasenspray Abhängigkeit - So kommen Sie davon weg

Mutmaßliche Gruppenvergewaltigung in Heinsberg (NRW) - 17-Jährige soll von 5 Syrern missbraucht worden sein

Herzinfarkt & Schlaganfall vorbeugen - Die besten Getränke für gesunde Arterien

Meinungsfreiheit unter Druck - Deutschland auf dem Weg in den Einschüchterungsstaat?

Dauerbewachung für leere Scholz-Wohnung in Hamburg Altona kostet Millionen Steuergeld

Erstes Irish Film Festival im Filmhaus Saarbrücken vom 30. Oktober bis 1. November

BPOLI-WEIL: Abgeschobener Syrer versucht erneut nach Deutschland einzureisen

Weihnachtskonzert im Bürgerhaus Dudweiler für Seniorinnen und Senioren des Stadtbezirks Dudweiler am 18. November

Peter Felser/Martin Sichert (AfD): China-Abhängigkeit bei Medikamentenversorgung reduzieren

Sozialverband VdK warnt vor Anstieg der Wohnungslosigkeit

Das Leben könnte so leicht sein, wenn nicht immer die größten Esel ganz oben säßen

Schutz vor Erkältungsviren: Vitamin C, Nasenspray, Händewaschen - Was schützt wirklich?

Martin Sichert (AfD): Kontaktgebühr bei Arztbesuchen ist Diskriminierung von einheimischen Beitragszahlern

KUBICKI-Kolumne: Wenn Angst den Verstand besiegt

René Springer (AfD): Leistungen für Ukrainer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz statt Vollversorgung

Orte der Begegnung in Rotenburg (Wümme) - Freizeitangebote für ältere Menschen

Schlagworte: #24.10.2025 #Aktuell #Geflügelpest in Niedersachsen #Geflügelpest-Viren #Landwirtschaftsministerium #LAVES #Nachrichten #News #Tierärztekammer Niedersachsen #Tiere #Wildvögel #Wildvogelpopulation

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com