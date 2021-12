Görlitz – Verfolgungsfahrt auf der A 4 – mutmaßlicher Pkw-Dieb im Tunnel Königshainer Berge nach Unfall gestellt

BAB 4, Dresden – Görlitz, Tunnel Königshainer Berge – 15.12.2021, 08:30 Uhr.

Görlitz (SN) – Polizisten des Einsatzzuges der Polizeidirektion Görlitz haben am Mittwochmorgen einen 20-jährigen Audi-Fahrer auf der A 4 im Tunnel Königshainer Berge gestellt.

Nach Unfall klicken die Handschellen

Zunächst versuchten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Dresden den in Fahndung stehenden A 4 zu kontrollieren. Kräfte der örtlichen Polizeidirektion unterstützten bei der Verfolgung des mutmaßlichen Pkw-Diebes. Im Tunnel Königshainer Berge versuchte sich der Pole dann zwischen einem auf der linken Fahrspur fahrenden Skoda-Lenker und der Tunnelwand durchzudrängeln. Dabei kam es zum Unfall. Der Tatverdächtige flüchtete kurz zu Fuß in die Tunnelröhre in Richtung Dresden. Dort stellten ihn wenig später Beamte des Einsatzzuges. Der Mann stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen, wie ein Test bestätigte. Die Uniformierten ordneten eine Blutentnahme an.

Tunnel kurzzeitig komplett gesperrt

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden blieb noch unbekannt. Der Verkehrsunfalldienst übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfall und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Tunnelbetriebsstelle sperrte kurzzeitig beide Röhren. Diese sind seit 10:45 Uhr, bis auf eine Fahrspur in Richtung Görlitz zur Unfallaufnahme, wieder freigegeben.

Kriminalpolizei ermittelt

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen wegen des Besonders schweren Falls des Diebstahls übernahm die Soko Kfz des Kommissariats für Eigentum und Bandenkriminalität. Der Tatverdächtige blieb im Gewahrsam. Ein Richter wird über die Fortdauer der Freiheitsentziehung entscheiden. (ks)

***

Polizei Görlitz