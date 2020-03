Hamburg – Information zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg: Aktuell neuer Fall mit positiver COVID-19-Infektion

Hamburg – In der Nacht zum heutigen Mittwoch (4. März) wurde ein weiterer Fall einer Erkrankung mit dem Coronavirus bestätigt. Es handelt sich um eine Person, die aus einem Urlaubsaufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet ausgewiesenen Region in Italien nach Hamburg zurückgekehrt ist.

Das zuständige Gesundheitsamt in Altona hat alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Der Betroffene befindet sich in häuslicher Isolation, alle Kontaktpersonen werden ermittelt und informiert und sofern es sich um Kontaktpersonen mit hohem Ansteckungsrisiko der Kategorie I handelt, isoliert.

Die Lage in Hamburg hat sich wie in den letzten Tagen auch durch den neuen Fall nicht verändert.

Bisherige Fälle mit positiver COVID-19-Infektion

Bei den vier zuvor in Hamburg positiv getesteten Personen hat sich keine neue Lage ergeben, die Patienten und Kontaktpersonen verbleiben in Isolation. Bisher wurde keine Kontaktperson positiv getestet. Das Gesundheitsamt steht mit den Betroffenen in Kontakt, sie werden medizinisch betreut.

Kein Fall von COVID-19 auf dem Kreuzfahrtschiff „Aida Aura“

Das Unternehmen Aida Cruises hat für das Kreuzfahrtschiff „Aida Aura“, das in der norwegischen Küstenstadt Haugesund vor Anker lag, am gestrigen Dienstag Entwarnung gegeben: Der Verdacht auf das neuartige Coronavirus bei zwei deutschen Passagieren an Bord hat sich nicht bestätigt. Die norwegischen Gesundheitsbehörden hatten am Nachmittag mitgeteilt, dass die vorsorglichen Tests keine Infektion ergeben hätten, teilte Aida Cruises mit. Der Hafenärztliche Dienst der Hamburger Gesundheitsbehörde befindet sich im engen Austausch mit den norwegischen Behörden. Das Schiff kann seine Reise fortsetzen, es wird am 14. März in Hamburg zurückerwartet.

Neue Internetseite der Gesundheitsbehörde: „hamburg.de/coronavirus“

Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) hat eine neue, übersichtliche Seite mit allen wichtigen Informationen rund um das Thema Coronavirus in Hamburg zusammengestellt. Sie ist ab sofort unter www.hamburg.de/coronavirus abrufbar. Neben aktuellen Informationen zu bestätigten Fällen in Hamburg, Hygienetipps, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Reiseempfehlungen gibt die Seite auch einen Überblick über Verhaltensmaßnahmen und Meldewege sowie Ansprechpartner, Kontaktadressen und externe Links.

Hotline zum Corona-Virus 040 428 284 000

Zusätzlich zu der bekannten Rufnummer 116117 wurde von der Stadt aufgrund der veränderten Situation bereits vergangene Woche eine zusätzliche Hotline unter 040 428 284 000 eingerichtet, diese ist nunmehr 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.

Allgemeine Verhaltensregeln

Die Behörde rät weiterhin dazu, regelmäßig sorgfältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Nießetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 116117 zu kontaktieren.

Gesundheitsempfehlungen bei Auslandsreisen werden vom Auswärtigen Amt gegeben. Aktuelle Informationen zu der Sicherheitssituation in einzelnen betroffenen Ländern sind auf den Länderseiten des Auswärtigen Amtes einzusehen: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise.

Stadt Hamburg

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz