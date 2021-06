Hamburg – In diesem Sommer finden endlich wieder sonntägliche Veranstaltungen in der HafenCity unter freiem Himmel statt. Im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Sommer in der HafenCity“ verwandeln sich in den Sommermonaten Plätze, Promenaden und Parks in Freiraumbühnen und bieten ein vielseitiges Programm.

Das abwechslungsreiche Programm des „Sommer in der HafenCity“ prägt seit sechzehn Jahren das öffentliche und kulturelle Leben der HafenCity. In den Sommermonaten, immer sonntags, bieten auch in diesem Jahr wieder die unterschiedlichsten, oftmals in der HafenCity selbst ansässigen Akteur:innen, ein buntes Programm zum Mitmachen oder Zuschauen. Ob Konzerte, Lesungen unter freiem Himmel, Poetry Slam in abendlicher Hafenatmosphäre oder sportliche Veranstaltungen im Park – die vielen Einzelveranstaltungen bieten ein abwechslungsreiches Gesamtprogramm nicht nur für Bewohner:innen der HafenCity, sondern auch für Tourist:innen und Besucher:innen von überall.

Generell gilt: Das Programm ist nicht kommerziell und der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Die Veranstaltungen sind außerdem allesamt (außer das Sommer Klassik Konzert) barrierefrei erreichbar.

Aufgrund der aktuellen Eindämmungsverordnung (Stand 22.06.2021) ist folgendes zu beachten:

· Es ist eine vorherige Anmeldung für alle Programmpunkte erforderlich (ausgenommen Jumping Fitness)

· Für das Sommer Konzert ist ein negatives Testergebnis, ein Impf- oder Genesenen-Nachweis erforderlich

· Vor Ort erfolgt die vollständige Kontaktdatenerfassung über die Luca App

· Ebenfalls gelten vor Ort die allgemeinen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie

· Alle Programmpunkte unterliegen einem Hygieneschutzkonzept

Die Veranstaltungsthemen in 2021:

Es kann zu Änderungen kommen. Das aktuelle Programm mit Details ist immer hier zu finden: sommer.hafencity.com

„Wortflut“ Poetry Slam: Wettstreit der Poet:innen (mit „Kampf der Künste)

Eine vorherige Anmeldung unter events@hafencity.com ist erforderlich, Restplätze können noch vor Ort vergeben werden

11.07, 01.08, 22.08.2021 17:00 – 18:30 Uhr auf dem Amerigo-Vespucci-Platz

Lesebühne „Hamburger Ziegel“: Lesungen bei abendlicher Hafenatmosphäre (mit Literaturkontor Hamburg)

Eine vorherige Anmeldung unter info@literaturkontor-hamburg.de ist erforderlich, Restplätze können noch vor Ort vergeben werden

18.07, 15.08, 29.08.2021 17:00 – 19:00 Uhr auf den Magellan-Terrassen

„Sports Clock“: Open Air Urban-Workout (mit dem Überseequartier und PRIME TIME Fitness)

Eine vorherige Anmeldung unter 040 60 77 26 500 ist erforderlich

04.07, 07.08, 29.08.2021 14:00 – 15:00 Uhr auf dem Marktplatz des Überseeboulevards

„Sommer Klassik Konzert“: Klassische Musik im Oberhafen (mit der Halle 424)

Eine vorherige Anmeldung unter jc@halle424.de ist erforderlich

25.07.2021 15:00 – 16:00 Uhr in der Halle 424

Jumping Fitness: Trampolin-Workout (mit Bellicon Jumping)

25.07.2021 15:00 – 17:00 Uhr im Baakenpark

