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Jetzt für den Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken bewerben

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Jetzt für den Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten in Saarbrücken bewerben – Wer gerne einen Stand beim diesjährigen Weihnachtsgarten im Deutsch-Französischen Garten (DFG) betreiben möchte, kann sich ab sofort bei der Landeshauptstadt Saarbrücken bewerben.

Unter www.saarbruecken.de/weihnachtsgarten steht ein entsprechendes Online-Formular bereit.

Gesucht werden Standbetreiberinnen und -betreiber mit einem vielfältigen und hochwertigen Angebot. Dazu zählen unter anderem liebevoll gefertigtes Kunsthandwerk, außergewöhnliche Geschenkideen sowie weihnachtliche Speisen und Getränke.

Der Weihnachtsgarten im DFG findet am ersten Adventswochenende von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. November, statt.

Bewerbungen für die Stände sind bis Montag, 24. August, möglich. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen und zur Bewerbung gibt es online unter www.saarbruecken.de/weihnachtsgarten.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

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Text: Landeshauptstadt Saarbrücken

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