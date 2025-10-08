Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Haseloff zum Jahrestag des Terroranschlags von Halle

Haseloff zum Jahrestag des Terroranschlags von Halle – Anlässlich des 6. Jahrestages des Terroranschlags von Halle (Saale) betont Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff: „Der Terroranschlag von Halle am 9. Oktober 2019 war eine tiefe Zäsur und er hat unser Land verändert. Er ist auch heute noch eine stete Mahnung an uns alle, eine eindeutige und klare Haltung zu zeigen und für ein Klima der Toleranz und gegenseitigen Achtung in unserer Gesellschaft zu sorgen. Antisemitismus und Rassismus unterminieren die Grundlagen unseres demokratischen Staates und gefährden den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Dagegen müssen wir uns mit aller Entschiedenheit wehren.“

Text: Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt

