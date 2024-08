Historische Ereignisse am 07. August

Der 07. August ist ein Tag, der in der Geschichte durch zahlreiche bemerkenswerte Ereignisse geprägt wurde. Heute, am 07.08.2024, werfen wir einen Blick auf einige bedeutende historische Begebenheiten, die an diesem Datum stattfanden.

1815: Bundesvertrag der Schweizer Kantone

Am 07. August 1815 unterzeichneten die 22 Schweizer Kantone im Zürcher Grossmünster einen Bundesvertrag, der aus 15 Artikeln bestand. Dieser Vertrag war ein entscheidender Schritt in der Geschichte der Schweiz und legte den Grundstein für die moderne Schweizer Eidgenossenschaft.

1888: Patent für die Drehtür

Theophilus Van Kannel erhielt am 07. August 1888 das Patent auf die Drehtür in den Vereinigten Staaten. Diese Erfindung revolutionierte den Zugang zu Gebäuden und ist heute weltweit verbreitet, besonders in hoch frequentierten Gebäuden wie Hotels und Bürogebäuden.

1909: Alice Ramseys transkontinentale Autofahrt

Am 07. August 1909 erreichte Alice Ramsey San Francisco, nachdem sie als erste Frau die Vereinigten Staaten mit einem Automobil durchquert hatte. Ihre Reise dauerte knapp zwei Monate und war ein bedeutendes Ereignis in der Geschichte des Automobilismus und der Frauenrechte.

1912: Entdeckung der Kosmischen Strahlung

Der Physiker Victor Franz Hess bemerkte am 07. August 1912 bei einem Ballonaufstieg eine Veränderung, die er als Höhenstrahlung bezeichnete. Diese Entdeckung führte zur Identifikation der Kosmischen Strahlung, ein Meilenstein in der Physik.

1919: Flieger durchquert Arc de Triomphe

Charles Godefroy durchquerte am 07. August 1919 mit einem Nieuport 11-Doppeldecker den Pariser Arc de Triomphe. Dieses waghalsige Manöver war eine eindrucksvolle Demonstration der fliegerischen Fähigkeiten nach dem Ersten Weltkrieg.

1953: Gründung der Jungheinrich AG

Am 07. August 1953 wurde die Jungheinrich-Aktiengesellschaft in Hamburg gegründet. Das Unternehmen entwickelte sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Gabelstaplern und Lagertechnik.

1960: Unabhängigkeit der Elfenbeinküste

Die Elfenbeinküste erlangte am 07. August 1960 ihre Unabhängigkeit von Frankreich. Dieser Schritt markierte einen wichtigen Moment in der Dekolonialisierung Afrikas.

1964: Fällung der langlebigen Kiefer Prometheus

Die langlebige Kiefer Prometheus, einer der ältesten Bäume der Welt, wurde am 07. August 1964 gefällt. Erst später wurde ihr erstaunliches Alter von geschätzten 4862 Jahren festgestellt, was ihr eine besondere Bedeutung in der dendrochronologischen Forschung einräumt.

1971: Ende der Apollo 15-Mission

Mit einer sicheren Landung im Pazifik endete am 07. August 1971 die Mondmission Apollo 15, obwohl sich einer der drei Fallschirme der Kapsel nicht öffnete. Diese Mission trug erheblich zur Erforschung des Mondes bei.

1976: Viking 2 erreicht den Mars

Die Raumsonde Viking 2 schwenkte am 07. August 1976 in die Umlaufbahn des Mars ein. Diese Mission war ein wichtiger Schritt in der Erforschung des Roten Planeten.

1978: Love Canal als Katastrophengebiet erklärt

US-Präsident Jimmy Carter erklärte am 07. August 1978 den Ortsteil Love Canal in Niagara Falls, New York, zum Katastrophengebiet. Dies war eine Reaktion auf einen der ersten großen Giftmüllskandale und führte zu einem Bewusstseinswandel in Bezug auf Umweltverschmutzung.

1983: Eröffnung der Leichtathletik-Weltmeisterschaften

In Helsinki wurden am 07. August 1983 die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften eröffnet. Diese Veranstaltung etablierte sich als bedeutendes internationales Sportereignis.

1988: Rede von Eberhard Diepgen in der DDR

Eberhard Diepgen sprach am 07. August 1988 als erster Regierender Bürgermeister Berlins auf einer öffentlichen Veranstaltung in der DDR. Diese Rede war ein symbolischer Schritt in Richtung deutscher Einheit.

Der 07. August ist somit ein Tag, der durch zahlreiche historische Ereignisse geprägt wurde, die die Welt in vielfältiger Weise beeinflusst haben.