Historische Ereignisse am 24. Juni

Der 24. Juni ist ein Datum, das durch zahlreiche bedeutende historische Ereignisse geprägt ist. Hier sind einige der wichtigsten Begebenheiten, die sich an diesem Tag in verschiedenen Jahren ereignet haben:

1782: Letzte Hexenhinrichtung in Europa In Glarus wird die Dienstmagd Anna Göldi als eine der letzten Frauen in Europa wegen Hexerei durch das Schwert hingerichtet. Ihr Prozess führte zur erstmaligen Verwendung des Begriffs „Justizmord“ durch August Ludwig von Schlözer​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1812: Beginn von Napoleons Russlandfeldzug Napoleon überschreitet mit seiner Grande Armée die Memel, womit sein verlustreicher Russlandfeldzug beginnt. Diese militärische Operation markiert einen Wendepunkt in den Napoleonischen Kriegen​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1859: Schlacht von Solferino In der Schlacht von Solferino besiegen französische Truppen unter Napoleon III. die österreichische Armee. Die erschreckenden Zustände nach der Schlacht inspirierten Henry Dunant zur Gründung des Roten Kreuzes​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​​.

1916: Einführung des Personalausweises im Deutschen Reich Am 24. Juni 1916 führt das Deutsche Reich per Gesetz den Personalausweis ein. Dies stellt einen wichtigen Schritt in der Verwaltung und Identifikation der Bevölkerung dar​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie).

1922: Ermordung von Walther Rathenau Der deutsche Reichsaußenminister Walther Rathenau wird von Mitgliedern der rechtsextremen Organisation Consul ermordet. Rathenau war eine zentrale Figur der Weimarer Republik und sein Tod löste eine Welle der Empörung aus​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​​​.

1948: Beginn der Berlin-Blockade Mit der Unterbrechung der Stromversorgung und des Verkehrs nach West-Berlin durch die Sowjetunion beginnt die Berlin-Blockade. Diese Maßnahme führte zur legendären Luftbrücke, bei der die Westalliierten die eingeschlossene Stadt mit Lebensmitteln und Gütern versorgten​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1982: Abschluss der Fußball-Weltmeisterschaft in Spanien Am 24. Juni 1982 findet während der Fußball-Weltmeisterschaft das Finale statt, in dem Italien mit 3:1 gegen Deutschland siegt und damit zum dritten Mal den Weltmeistertitel gewinnt​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

2022: Entscheidung des US Supreme Court zu Schwangerschaftsabbrüchen Der Oberste Gerichtshof der USA entscheidet im Fall Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, dass die Verfassung der Vereinigten Staaten kein Recht auf Schwangerschaftsabbruch gewährt. Dieses Urteil hat weitreichende Auswirkungen auf die Abtreibungsgesetzgebung in den USA​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​​.

Diese Ereignisse zeigen die Vielfalt historischer Entwicklungen, die den 24. Juni zu einem bemerkenswerten Datum in der Geschichte machen.