Historische Ereignisse am 20. August

Der 20. August ist ein historisch bedeutender Tag, an dem zahlreiche Ereignisse die Welt in verschiedenen Bereichen prägten. Von königlichen Hochzeiten über wissenschaftliche Erfolge bis hin zu politischen Meilensteinen – wir blicken zurück auf einige der wichtigsten Ereignisse, die sich an diesem Datum ereignet haben.

1719: Friedrich August II. heiratet Maria Josefa von Österreich in Wien

Am 20. August 1719 fand in Wien die Hochzeit zwischen Friedrich August II. von Sachsen und Maria Josefa von Österreich statt. Diese Verbindung war nicht nur eine persönliche, sondern auch eine politische Allianz, die die Machtverhältnisse in Europa beeinflusste. Maria Josefa brachte eine enge Verbindung zum Habsburgerreich mit, was die Stellung Sachsens in Mitteleuropa stärkte.

1866: Erste Gewerkschaft in den USA wird in Baltimore gegründet

Am 20. August 1866 wurde in Baltimore die erste Gewerkschaft in den USA gegründet. Diese Bewegung markierte den Beginn der organisierten Arbeiterbewegung in den Vereinigten Staaten. Die Gewerkschaft setzte sich für eine Reduzierung der Arbeitszeit auf maximal acht Stunden pro Tag ein, ein Kampf, der weltweit zum Symbol für die Rechte der Arbeiter wurde.

1890: Wendelsteinkircherl – Deutschlands höchstgelegenes Gotteshaus wird geweiht

Mit der Weihe des Wendelsteinkircherls am 20. August 1890 erhielt Deutschland sein höchstgelegenes Gotteshaus. Auf dem 1.838 Meter hohen Wendelstein in den bayerischen Alpen erbaut, ist das Kirchlein nicht nur ein spiritueller Ort, sondern auch ein beliebtes Ziel für Wanderer und Bergsteiger.

1892: Eröffnung des Celtic Park in Glasgow

Der 20. August 1892 markiert einen wichtigen Tag für den schottischen Fußball: Das Stadion Celtic Park in Glasgow wurde eröffnet. Im Eröffnungsspiel besiegte der Celtic Glasgow den FC Renton mit 4:3. Heute zählt der Celtic Park zu den traditionsreichsten Stadien Europas und ist die Heimstätte eines der erfolgreichsten Fußballvereine Schottlands.

1920: Gründung der späteren National Football League (NFL) in Canton, Ohio

Am 20. August 1920 wurde in Canton, Ohio, der Grundstein für die spätere National Football League (NFL) gelegt. Diese Versammlung von Teamvertretern führte zur Gründung einer Organisation, die den American Football in den USA revolutionieren sollte. Heute ist die NFL die populärste und wirtschaftlich erfolgreichste Sportliga in den Vereinigten Staaten.

1960: Rückkehr der Hunde „Belka“ und „Strelka“ von der Sputnik 5-Mission

Am 20. August 1960 gelang es der Sowjetunion als erster Nation, Lebewesen sicher aus dem Weltall zurückzubringen. Die Hunde „Belka“ und „Strelka“ kehrten nach ihrem Flug im Rahmen der Sputnik 5-Mission wohlbehalten zur Erde zurück. Dieser Erfolg ebnete den Weg für bemannte Raumflüge und war ein wichtiger Meilenstein im Wettlauf ins All.

1967: Wormatia Worms spielt als erste deutsche Mannschaft mit Trikotwerbung

Am 20. August 1967 schrieb Wormatia Worms Fußballgeschichte, indem sie als erste deutsche Mannschaft mit Trikotwerbung auflief. Dieser Schritt markierte den Beginn einer neuen Ära im Sport, in der Sponsoring und kommerzielle Interessen zunehmend an Bedeutung gewannen.

1972: Wattstax-Musikfestival in Los Angeles

Das Wattstax-Festival, auch bekannt als das „schwarze Woodstock“, fand am 20. August 1972 in Los Angeles statt. Das Festival wurde als ein Zeichen der Solidarität und des kulturellen Stolzes der afroamerikanischen Gemeinschaft ins Leben gerufen und zog über 100.000 Besucher an. Es wurde zu einem Meilenstein der Musikgeschichte und einer der bedeutendsten kulturellen Veranstaltungen jener Zeit.

1975: NASA startet Raumsonde Viking 1 zum Mars

Am 20. August 1975 startete die NASA die Raumsonde Viking 1, die als eine der ersten erfolgreich auf dem Mars landete. Die Mission lieferte wichtige Erkenntnisse über den Roten Planeten und gilt als ein bedeutender Schritt in der Erforschung des Weltraums.

1977: Start der Raumsonde Voyager 2

Am 20. August 1977 begann die bemerkenswerte Reise der Raumsonde Voyager 2, die die äußeren Planeten unseres Sonnensystems erforschte. Die Sonde, die bis heute Daten sendet, gilt als eine der größten Errungenschaften der Raumfahrt und hat unser Verständnis des Universums erheblich erweitert.

1980: Reinhold Messner bezwingt den Mount Everest im Alleingang und ohne Sauerstoffgerät

Reinhold Messner schrieb am 20. August 1980 Geschichte, als er als erster Mensch den Mount Everest im Alleingang und ohne Sauerstoffgerät bestieg. Diese Leistung gilt als einer der größten Erfolge in der Geschichte des Bergsteigens und setzte neue Maßstäbe für zukünftige Expeditionen.

1988: Ende des Ersten Golfkriegs mit einem Waffenstillstand zwischen Iran und Irak

Am 20. August 1988 endete der blutige Erste Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak mit einem Waffenstillstand. Der Konflikt hatte Millionen von Menschenleben gefordert und die Region destabilisiert. Das Ende des Krieges markierte jedoch nur einen vorläufigen Frieden, da die Spannungen zwischen den beiden Ländern weiterhin bestehen blieben.

1995: Eröffnung des Neasden-Tempels in London

Am 20. August 1995 wurde in London der Neasden-Tempel eröffnet, der zu dieser Zeit der größte hinduistische Tempel außerhalb Indiens war. Der Tempel, ein Meisterwerk traditioneller hinduistischer Architektur, symbolisiert die religiöse und kulturelle Vielfalt Londons und ist ein wichtiges Zentrum für die hinduistische Gemeinschaft in Großbritannien.

1998: Operation Infinite Reach – US-Angriffe auf Ziele in Afghanistan und Sudan

Am 20. August 1998 führte die US-Luftwaffe im Rahmen der Operation Infinite Reach überraschende Angriffe auf Ziele in Afghanistan und Sudan durch. Diese Vergeltungsschläge waren eine Reaktion auf die Bombenanschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania und sorgten international für großes Aufsehen.

2018: Greta Thunberg beginnt ihren Schulstreik für das Klima

Am 20. August 2018 setzte sich die schwedische Schülerin Greta Thunberg vor den Reichstag in Stockholm und begann ihren Schulstreik für das Klima. Dieser kleine Protest entwickelte sich schnell zu einer globalen Bewegung, die unter dem Namen Fridays for Future bekannt wurde und das Bewusstsein für den Klimawandel weltweit schärfte.

Diese historischen Ereignisse zeigen, wie facettenreich die Geschichte des 20. Augusts ist. Von revolutionären politischen Bewegungen bis hin zu inspirierenden persönlichen Leistungen – dieser Tag hat die Welt in vielerlei Hinsicht geprägt.

