Treffpunkt Burggarten: Rubber Band und Claudia Matejunas gastieren im Garten der Brömserburg

Treffpunkt Burggarten – Die Rubber Band und Claudia Matejunas gastieren im Garten der Brömserburg.

Rock’n Roll am Freitag und Schlager zum Mitsingen am Samstag

Rüdesheim am Rhein, im Juni 2024: Endlich ist der Sommer im Anmarsch – und auch im Garten der Brömserburg in Rüdesheim am Rhein stehen die Zeichen auf draußen das Leben feiern. Rock’n Roll Fans dürfen sich am Freitag, den 28. Juni, auf die Rubber Band freuen. Und wer einen Ausflug in die Welt der Schlagerhitparaden machen möchte, der kennt Claudia Matejunas vielleicht bereits aus dem Fernsehen oder aus dem Radio. Am Samstag, den 29. Juni, ist das temperamentvolle Schlagersternchen zu Gast in Rüdesheim. Beide Konzerte beginnen um 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Rubber Band gibt es in dieser Besetzung seit 2015. Die Band spielt hauptsächlich eigene Lieder, hat aber auch bekannte Songs von Tom Petty, Talking Heads, Joy Division und Gary Clark Junior im Programm. Ihre Stilrichtung: Ganz einfach Rock’n Roll!

Wenn Claudia Matejunas auf die Bühne springt, dann dauert es nur wenige Sekunden und alle singen und swingen mit. Ihr Talent, das im wahrsten Sinne des Wortes mitreißend ist, hat sie bereits im SAT.1 Frühstücksfernsehen unter Beweis gestellt. Bei Uwe Hübners Hitparadies „Schlagerstar gesucht“ schaffte sie es bis ins Halbfinale. Jetzt gibt es ein Wiedersehen auf der Bühne im Burggarten, wo sie bereits mehrmals ihr Publikum in Hochstimmung versetzte und die alten Mauern zum Beben brachte.

Auch das Burg-Team freut sich auf einen tollen Sommer und hat schon mal die Getränke im Weinstand kaltgestellt. Natürlich werden auch alkoholfreie Drinks angeboten und nebenan im Backofen am Stand von Claudia Koch warten knusprige kleine Köstlichkeiten, die gut zu einem schönen Sommerabend passen.

Siehe auch: www.broemserburg.de

Text: Lydia Malethon – Brömersburg – Die Burg am Rhein via pr-profitable