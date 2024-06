Tier-Erlebnispark Bell: Dinner-Erlebnis-Varieté „Hotel Bellvue – ein Genuss für alle Sinne“ – Anmeldung ab 1. Juli 2024

Posted in

Dinner-Erlebnis-Varieté „Hotel Bellvue – ein Genuss für alle Sinne“ | Wir warten noch auf den Sommer und auf den 1. Juli 2024! Ab dann ist die Anmeldung für das Dinner-Erlebnis-Varieté freigeschaltet.

Einzigartiges mit uns erleben:

Bei dem diesjährigen Thema „

“ im beliebten „Dinner-Erlebnis Varieté“ in Bell kommen die Gäste in den Genuss eines abwechslungsreichen kulturellen Angebots. Das Varieté zeichnet sich aus durch atemberaubende artistische Darbietungen wie die der ikarischen Spiele, Akrobatik gekonnte Jonglage, Gesangseinlagen, Comedy und ein erstklassiges 4-Gänge-Menü, kombiniert mit viel Liebe, Humor und Fantasie. Das Auge, der Gaumen und das Gemüt werden in dem originellen Varieté mehr als verwöhnt.

Verbringen Sie als Gast einen außergewöhnlichen, stilvollen und geselligen Abend.

Die Anmeldung ist ab dem 1. Juli um 9 Uhr über das Formular auf der Internetseite www.tier-erlebnisparkbell.de möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Auch das schöne Bellini-Varieté findet wieder statt!

Die Buchung ist auch ab dem 1. Juli 2024 um 9 Uhr möglich. Ohne Frühbucherrabatt. Die Plätze werden zugewiesen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.tier-erlebnisparkbell.de und im beigefügten Dinner-Erlebnis-Varieté Flyer.

***

Text: Alexandra Taetz – Tier-Erlebnispark Bell GmbH