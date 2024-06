Historische Ereignisse am 18. Juni: Ein Rückblick

Posted in

Der 18. Juni ist ein Datum, das zahlreiche historische Ereignisse sowohl in Deutschland als auch weltweit geprägt hat. Hier sind einige bedeutende Ereignisse, die sich an diesem Tag ereignet haben:

Politik und Weltgeschehen

1812: Beginn des Britisch-Amerikanischen Krieges Am 18. Juni 1812 erklärten die Vereinigten Staaten Großbritannien den Krieg, was als Beginn des Britisch-Amerikanischen Krieges bekannt ist. Präsident James Madison erteilte Henry Dearborn den Oberbefehl über die amerikanischen Truppen, obwohl dieser als ungeeignet galt. Der Krieg war geprägt von mehreren militärischen Auseinandersetzungen, darunter die Invasion Kanadas und der Kampf um Fort Mackinac​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1815: Schlacht bei Waterloo Eines der bekanntesten Ereignisse am 18. Juni ist die Schlacht bei Waterloo im Jahr 1815, in der Napoleon Bonaparte seine endgültige Niederlage erlitt. Die Allianz unter der Führung von Wellington und Blücher besiegte die französischen Truppen, was das Ende von Napoleons Herrschaft und den Beginn einer neuen Ära in Europa markierte​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1940: Churchills „Their Finest Hour“-Rede Am 18. Juni 1940 hielt Winston Churchill im britischen Unterhaus seine berühmte Rede „This Was Their Finest Hour“. Diese Rede diente dazu, die Moral der britischen Bevölkerung und der Streitkräfte zu stärken, nachdem die Deutschen im Westfeldzug große Erfolge erzielt hatten​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1957: Gleichberechtigungsgesetz in der Bundesrepublik Deutschland Am 18. Juni 1957 wurde in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau im bürgerlichen Recht verkündet. Dieses Gesetz stellte einen wichtigen Schritt zur rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter dar und hatte weitreichende Auswirkungen auf die deutsche Gesellschaft​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1970: Änderung des Grundgesetzes in Deutschland Der Deutsche Bundestag beschloss am 18. Juni 1970 eine Änderung des Grundgesetzes, die 18-Jährigen das aktive und 21-Jährigen das passive Wahlrecht auf Bundesebene gewährte. Diese Änderung war Teil der Reformen, die Bundeskanzler Willy Brandt unter dem Motto „Mehr Demokratie wagen“ initiiert hatte​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

Wirtschaft und Technik

1817: Eröffnung der Waterloo Bridge In London wurde am 18. Juni 1817 die Waterloo Bridge eröffnet. Diese von John Rennie senior konzipierte Brücke ist eine der bekanntesten Brücken Londons und spielt eine wichtige Rolle im städtischen Verkehr​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

1852: Gründung von Ghirardelli Chocolate Am 18. Juni 1852 gründete der italienische Chocolatier Domingo Ghirardelli in San Francisco das Unternehmen Ghirardelli & Girard. Dieses Unternehmen entwickelte sich zu einer der renommiertesten Schokoladenmarken in den Vereinigten Staaten​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

Gesellschaft und Kultur

1953: Ägypten wird Republik Am 18. Juni 1953 wurde Ägypten zur Republik erklärt, mit Muhammad Nagib als erstem Staatspräsidenten. Dies markierte das Ende der Monarchie in Ägypten und den Beginn einer neuen politischen Ära​ (Wikipedia – Die freie Enzyklopädie)​.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt