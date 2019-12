Erstellt in

Holm-Seppensen (NI) – Bereits Heiligabend kam es kurz vor 19 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Opel Meriva-A-Fahrer (83) auf der Buchholzer Landstraße in Richtung Ortsmitte fuhr und noch vor der Höhe des REWE-Parkplatzes einen ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Audi A 6 übersah, so dass er auf das Fahrzeugheck auffuhr.

Infolge des Zusammenstoßes wurden der Opelfahrer und seine Beifahrerin (81) schwer verletzt.

An beiden PKW entstand Totalschaden.

Polizeiinspektion Harburg