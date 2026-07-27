POL-WL: Unfall A7 Egestorf – Am Steuer eingeschlafen – Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, 26.07.2026 gegen 15:35 auf der A7.
Ein 61jähriger Mann aus Italien befuhr die A7 in Richtung Hamburg, als er in Höhe Egestorf kurz am Steuer einschlief. Er kam daraufhin mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich.
Er selbst und die 62jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt und mussten aus dem Auto von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus geflogen- sie ist lebensgefährlich verletzt.
An dem Auto entstand Totalschaden.
Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Trümmerteile beschädigt.
Der Führerschein des italienischen Fahrers wurde sichergestellt.
Die A7 musste während der Unfallaufnahme und Bergungsphase für etwa eine Stunde in Richtung Hamburg voll gesperrt werden, wodurch ein Rückstau von etwa 8 KM entstand. Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.
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Text: Polizeiinspektion Harburg