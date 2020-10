Homburg – Unfallflucht auf Parkplatz Am Rondell – Wer hat was gesehen?

Homburg (SL) – Am 14.10.2020 wurde in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 13:35 Uhr ein grauer Volvo, der auf einem Parkplatz in der Straße „Am Rondell“ geparkt war, durch ein ein-oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt.

Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (Tel: 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Homburg