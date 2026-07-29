Schlagernachmittag Dudweiler für Seniorinnen und Senioren im Bürgerhaus am 25. August – Der Bezirksrat Dudweiler und das Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales der Landeshauptstadt Saarbrücken laden am Dienstag, 25. August, 15 Uhr, zu einem Schlagernachmittag für Seniorinnen und Senioren ins Bürgerhaus Dudweiler ein.
Die Band „Die Drei“ mit den Sängerinnen Eva Sandschneider und Sue Lehmann sowie dem Sänger Bernd Russy gestaltet das musikalische Programm. Der Einlass beginnt um 14.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei, eine kostenlose Eintrittskarte ist jedoch erforderlich. Seniorinnen und Senioren aus dem Stadtbezirk Dudweiler erhalten die Karten ab Montag, 3. August, an folgenden Ausgabestellen:
- Rathaus Dudweiler, Rathausstraße 5, Raum 113: mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 15.30 Uhr
- Gemeinwesenarbeit Dudweiler-Mitte, Luisenstraße 2: montags von 10 bis 15 Uhr, dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 13 Uhr
- Senioren-Treff Plauderstübchen im Bürgerhaus Dudweiler, Am Markt 115: dienstags, donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr
Die Veranstaltung wird durch die Gemeinwesenarbeit Dudweiler-Mitte, den Senioren-Treff „Plauderstübchen“ sowie den Regionalverband Saarbrücken unterstützt.
***
Text: Landeshauptstadt Saarbrücken