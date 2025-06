Posted in

Josh Fiorelli: Ein Moment der Menschlichkeit – Wie ein Polizist einer verletzten Hündin Hoffnung schenkte – Manchmal sind es nicht große Reden oder spektakuläre Heldentaten, die berühren. Manchmal ist es die Stille – ein Mensch, der einfach bleibt, wenn andere längst weitergegangen sind. So wie im Fall von Deputy Josh Fiorelli aus Osceola County, Florida.

An einem regnerischen Tag im US-Bundesstaat Florida lag eine Hündin bewegungslos am Straßenrand in Kissimmee. Ein Auto hatte sie angefahren. Sie war verletzt, durchnässt und allein. Niemand war bei ihr. Niemand – bis Josh Fiorelli vorbeikam.

Der Polizist, unterwegs im Streifendienst, entdeckte die Hündin und hielt ohne Zögern an. Sie lebte noch, aber ihre Verletzungen waren deutlich. Viele Tiere reagieren in solchen Situationen panisch, doch diese Hündin schien zu spüren: Hier ist jemand, der es gut meint. Und so geschah etwas, das mehr war als ein routinemäßiger Polizeieinsatz.

Josh Fiorelli setzte sich zu ihr auf den kalten, nassen Asphalt. Er sprach leise mit ihr, streichelte ihr sanft durchs Fell, legte sogar seine eigene Jacke um ihren zitternden Körper. „Es war kalt. Sie war nass. Sie hatte niemanden – also wollte ich dieser Jemand für sie sein“, sagte er später.

Ein Spaziergänger namens Carlos Irizzary beobachtete diese Szene zufällig. Er war mit seinem Hund unterwegs, machte ein Foto – und hielt damit einen der stillsten und zugleich bewegendsten Momente fest, die das Internet in den letzten Wochen berührt haben. Das Bild ging viral.

Zu sehen ist das Originalbild hier: https://www.pawbuzz.com/policeman-offers-up-act-of-kindness-to-a-dog-who-was-hit-by-a-car/

Landesweite Medien berichteten. Und selbst das Sheriff’s Office teilte die Geschichte – mit einem aufrichtigen Dank an einen ihrer Deputys, der nicht nur das Gesetz, sondern auch sein Herz im Dienst trägt.

Die Hündin wurde später in eine Tierklinik gebracht. Die Diagnose: ein ausgerenktes Bein. Eine Operation war notwendig, doch sie würde sich erholen. Auch wenn sie keinen Mikrochip trug und vermutlich herrenlos war, so hatte sie in diesem einen Moment jemanden gefunden, der sie sah, der sie spürte – und der ihr zeigte, dass sie nicht vergessen war.

Was bleibt, ist mehr als nur ein Bild. Es ist ein Symbol für Mitgefühl. Für die kleinen Gesten, die große Wirkung entfalten. Für die stille Größe eines Menschen, der sich einfach zu einem verletzten Tier setzt – und bleibt (hk).