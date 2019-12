Erstellt in

Kaiserslautern – Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Pariser Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, wodurch dieser am Außenspiegel beschädigt wurde.

Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Kaiserslautern bittet um Zeugenhinweise unter 0631-369 2250 oder pikaiserslautern2@polizei.rlp.de.

Polizeipräsidium Westpfalz