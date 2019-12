Erstellt in

Stelzeberg / B270 – Aus bislang ungeklärten Gründen kam die 33-jährige Fahrzeugführerin am Dienstagnachmittag auf der B270 in Höhe Walzweiher von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung, wo sich der PKW drehte.

Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrerin so schwer, dass sie mit dem Rettungsdienst ins Westpfalzklinikum verbracht werden musste. Die Gesamtschadenshöhe beträgt etwa 3.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Straßenreinigung war die Bundesstraße einseitig gesperrt.

Polizeipräsidium Westpfalz