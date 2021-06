Kaiserslautern – Ab Montag, 7. Juni 2021, hat die Stadtbibliothek wieder geöffnet.

Mo 10-12, 14-18 Uhr ; Di 10-18 Uhr ; Mi 10-12 Uhr ; Do 10-18 Uhr ; Fr 10-12, 14-18 Uhr ; Samstag nur Abholung bzw. Rückgabe mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Wegen verschärfter Maskenpflicht und Personenbegrenzung Benutzung nur mit FFP2-Maske oder medizinischer Maske möglich. Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten dürfen, ist auf 25 begrenzt.

Auch das Stadtmuseum Kaiserslautern (Theodor-Zink-Museum|Wadgasserhof) öffnet ab sofort wieder für Besucherinnen und Besucher.

Unter dem Titel „Wadi“ ist bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, die Jubiläumsausstellung der Künstlerwerkgemeinschaft Kaiserslautern zu sehen. Über zwanzig Künstlerinnen und Künstler präsentieren in beiden Museumshäusern ihre Arbeiten und treten dabei in Dialog mit den Exponaten der historischen Sammlung des Stadtmuseums. An drei Sonntagen im Juli (4., 11., 18.) wird ein Begleitprogramm stattfinden. Der Eintritt ist frei. Obligatorische Voranmeldung unter museum@kaiserslautern.deoder telefonisch unter 0631 – 365 23 21.

Mi-Fr 10-17 Uhr, Sa-So (ausnahmsweise) 15-20 Uhr.

——————————————————————————————————————————–

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Referat Kultur

Rathaus Nord, Gebäude A, 1. OG

Lauterstr. 2

67653 Kaiserslautern