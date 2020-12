Zusatzleerung für einige Straßen ab 5. Januar.

Kaiserslautern – Die Stadtbildpflege Kaiserslautern hat für das nächste Jahr die Altpapierabfuhr neu organisiert. Mit dem Jahreswechsel ändern sich in vielen Straßen im Stadtgebiet die Abfuhrtermine der Sammelbehälter. Alle neuen Leerungstermine sind unter www.stadtbildpflege-kl.de, in der Stadtbildpflege-App sowie im städtischen Abfallkalender 2021 zu finden.

Um in einigen Stadtteilen ein verlängertes Abfuhrintervall bis zum ersten Sammeltermin im neuen Jahr zu vermeiden, führt die Stadtbildpflege in der ersten Kalenderwoche in etwa 130 Straßen Zusatzabholungen durch.

So erfolgt die erste Leerung in einigen Straßen der Stadtteile Innenstadt-Nord/ Kaiserberg und Kaiserslautern-West bereits am 05. Januar 2021. Am 06. und 07. Januar findet eine Extraleerung der Altpapierbehälter im Osten der Innenstadt statt. Ebenfalls am 07. Januar werden die Straßen im Südwesten der Innenstadt sowie an der Technischen Universität angefahren. Im Bereich Gersweilerhof wird eine zusätzliche Altpapiersammlung am 08. Januar durchgeführt.

Die Straßen, die zwischen dem 05. und 08. Januar zusätzlich angefahren werden, sind unter www.stadtbildpflege-kl.dein der Rubrik „Gut zu wissen“ aufgeführt. Die Abfuhrtermine auf der Homepage sowie in der App der Stadtbildpflege wurden aktualisiert.

