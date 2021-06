Mehrere Haltestellen können nicht angefahren werden.

Koblenz – Am Montag, 28.06.2021, werden im Wallersheimer Weg für etwa 18 Monate Bauarbeiten in sechs Bauabschnitten durchgeführt. Im ersten Bauabschnitt, der etwa 3 Monate andauert, erfolgt eine Vollsperrung im Wallersheimer Weg ab Messeplatz Richtung Innenstadt. Die gegenüberliegende Fahrbahn bleibt in Richtung Wallersheim für den gesamten Verkehr befahrbar. Aus diesem Grund werden die Busse der Linie 2/12 wie folgt umgeleitet.

Die Linie 2 in Richtung „Bf. Stadtmitte/Löhr-Center“ fährt von der Haltestelle „Messeplatz“ in die Deutschherrenstraße zurück, dann rechts in die Langenaustraße und von hier aus links in den Nauweg zur Haltestelle „Langenaustraße“. Von dort aus erfolgt die normale Linienführung. Die Haltestelle „Nauweg“ kann nicht angefahren werden.

Die Linie 12 in Richtung Stadtmitte fährt von der Haltestelle „Messeplatz“ in die Deutschherrenstraße, dann rechts in die Langenaustraße und wiederum rechts in den Nauweg. Anschließend fahren die Busse der Linie 12 links in den Wallersheimer Weg zur Ersatzhaltestelle „Nauweg“ (ca. 50 Meter weiter stadteinwärts). Von dort aus erfolgt die normale Linienführung. Die Haltestellen „Max-Bär-Straße“ und „Fritz-Michel-Straße“ können in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Stadt Koblenz