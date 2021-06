Koblenz – Corona-Aktuell: Das derzeit in der Fechthalle der CGM-Arena befindliche Schnelltestzentrum wird ab Montag, 28. Juni, in die Räumlichkeiten der ebenfalls in der CGM-Arena angesiedelten Corona-Ambulanz verlagert.

Damit kann die Fechthalle dann wieder für den Sportbetrieb zur Verfügung gestellt werden.

Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums und der Corona-Ambulanz verändern sich dadurch nicht.

***

Stadt Koblenz