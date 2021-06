Koblenz – Aktueller Hinweis: Gute Nachricht für die Koblenzer Kinder: Am kommenden Freitag, 2. Juli, darf auf dem Wasserspielplatz an der Danziger Freiheit das erste Mal in diesem Jahr wieder geplanscht werden. Das Wasser spritzt und sprudelt dann täglich von 11 bis 19 Uhr.

Hintergrund Wasserspielplatz:

Der Wasserspielplatz am Deutschen Eck wurde zur BUGA Koblenz 2011 gebaut. Der Wasserspielplatz soll die Lust am Spielen, Erfahren und Entdecken wecken. Acht Spielstationen mit Stauwehren, Sitzsteinen und Schwimmseilen sind in einen Wasserteppich eingefügt.

So können sich Kinder spielerisch dem Thema Wasser nähern.

***

Stadt Koblenz