Koblenz – An Halloween geht es schaurig zu im Odeon-Apollo-Kinocenter

Koblenz – Unter der Dachmarke „Filmstadt Koblenz“ entstand die Stummfilmabendreihe Gruselkino aus der Kooperation zwischen dem Odeon-Apollo-Kino und dem Kultur- und Schulverwaltungsamt Koblenz.

Am 31. Oktober werden gruselige Stummfilmklassiker passend zu Halloween Live am Piano begleitet. So entsteht eine ganz besondere Atmosphäre und ermöglichen den Zuschauenden ein Kinoerlebnis der besonderen Art. Dieses Jahr wird der Stummfilm „Das Phantom der Oper“ aus dem Jahr 1925 gezeigt. Er basiert auf der berühmten Schauergeschichte „Das Phantom der Oper“, von Roman von Gaston. Sie diente vielen nachfolgenden Produktionen als Vorlage, die bekannteste unter ihnen dürfte das gleichnamige Musical sein.

Das Phantom bewohnt die Gewölbe des Pariser Opernhauses. Sein entstelltes Gesicht verbirgt es unter einer Maske. Das Phantom droht damit, eine Katastrophe herbeizuführen, sollte seiner Forderung, die weibliche Hauptrolle in „Faust“ mit der jungen Sängerin Christine zu besetzen, nicht nachgegeben werden. So kommt es zu einem schlimmen Unfall und Christine wird vom Phantom entführt. Er bietet ihr Ruhm und Luxus fordert dafür aber ein, dass sie die Maske nicht anrührt.

Wo? Odeon-Apollo-Kinocenter

Wann? 31.Oktober 2021, 19.45 Uhr

Die Tickets kosten pro Person 15 €, ermäßigt 13 €.Tickets gibt es unter www.odeon-apollo-kino.de.

Mehr Informationen zum Gruselkino gibt es unter:

https://www.koblenzkultur.de/kino-und-film/gruselkino/

Stadt Koblenz