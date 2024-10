Halloween 2024 Süßes oder Saures: Wie sich Halloween in Deutschland zur Herbst-Tradition entwickelte

Halloween 2024 – Halloween, das heute am 31. Oktober weltweit gefeiert wird, hat sich auch in Deutschland fest etabliert. Seit den 1990er Jahren ist das Fest mit seinen schaurigen Traditionen in den Herbstkulturen der Deutschen zunehmend präsent. Kinder ziehen verkleidet durch die Straßen und rufen „Süßes oder Saures“, um kleine Naschereien zu sammeln. Diese lebhafte Tradition, ursprünglich in den USA verbreitet, hat ihren Weg in deutsche Städte und Dörfer gefunden und bringt die Nachbarschaften am 31. Oktober in Halloween-Stimmung.

Der Ursprung des Festes liegt jedoch viele Jahrhunderte zurück und hat seinen Ursprung in den keltischen Bräuchen. Die Kelten feierten das Fest Samhain, das den Übergang zwischen der hellen Sommer- und der dunklen Winterzeit markierte. Man glaubte, dass in dieser Zeit die Grenze zur Geisterwelt besonders durchlässig sei, sodass Geister und Wesen durch die Welt der Lebenden wandern könnten. Um böse Geister zu vertreiben und sich vor deren Einfluss zu schützen, verkleideten sich die Menschen in furchterregenden Kostümen und zündeten große Feuer an, um die Geister abzuschrecken​ (The HISTORY Channel).

Mit der Christianisierung Europas wurde das Fest im Mittelalter mit „Allerheiligen“ und „Allerseelen“ vermischt, die ebenfalls im Gedenken an die Verstorbenen standen. Diese Bräuche wurden durch irische Einwanderer nach Nordamerika gebracht, wo sie sich zu dem modernen Halloween entwickelten, das wir heute kennen. Amerikanische Halloween-Traditionen wie „Trick-or-Treating“ fanden durch die Globalisierung ihren Weg zurück nach Europa und verbreiteten sich besonders in den letzten Jahrzehnten in Deutschland​.

Halloween 2024 – Legende um Stingy Jack

Ein prägender Teil von Halloween ist die Legende um „Stingy Jack“, einen listigen Gauner, der den Teufel überlistete und als Folge davon weder in den Himmel noch in die Hölle gelangen konnte. Er wanderte daher mit einer Laterne, die aus einer ausgehöhlten Rübe bestand, durch die Dunkelheit – die heutige Jack-o’-Lantern. Diese Rüben wurden später durch Kürbisse ersetzt, da sie sich leichter schnitzen ließen und ebenfalls dem Geisterschutz dienten​ (World History Encyclopedia).

In Deutschland ist Halloween somit weit mehr als nur ein amerikanischer Import. Es ist heute ein buntes Herbstfest, das sich mit seinen Ursprüngen und Legenden weltweit durchgesetzt hat und jedes Jahr von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen gefeiert wird – eine Nacht, in der Fantasie und eine gewisse Faszination für das Unheimliche vereint werden (hk).

Das Mittelrhein Tageblatt wünscht Allen Happy Halloween 2024!