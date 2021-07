Koblenz – Vom 1. September bis zum 3. Oktober 2021 widmen sich die „Koblenzer Wochen der Demokratie“ dem Thema „Krieg und Frieden in der Demokratie“. Gemeinnützige Organisationen, Institutionen und Initiativen sind herzlich dazu eingeladen, sich mit Programmbeiträgen an der Veranstaltungsreihe zu beteiligen und können diese noch bis zum 16. Juli einreichen.

Die Beiträge sollten einen Bezug zum diesjährigen Schwerpunkt aufweisen: Krieg und Frieden in der Demokratie. Ein Thema, das in aller Welt schon immer und auch aktuell von großer Bedeutung war und ist. Aber welche Rolle spielt die Demokratie dabei? In der allgemeinen Auffassung wird Demokratie oft mit Frieden verbunden. Der Krieg ist aber nicht verschwunden, auch wenn in den letzten 30 Jahren ein genereller Trend zur Demokratisierung zu beobachten war.

Auf der ganzen Welt kämpfen Menschen noch immer gegeneinander. Manchmal im Namen der Demokratie, manchmal dagegen. Es ist also vielleicht gar nicht so einfach mit der Demokratie und dem Frieden. Auf jeden Fall ist es ein vielfältiges und komplexes Thema, das von vielen unterschiedlichen Perspektiven aus beleuchtet werden kann. Auch regional hat unsere Geschichte einiges hierzu zu erzählen.

Ideen und Skizzen für Veranstaltungen und Projekte im Rahmen der diesjährigen „Koblenzer Wochen der Demokratie“ können noch bis Freitag, den 16. Juli 2021 per E-Mail an bildungsbuero@stadt.koblenz.de eingereicht werden. Die Formulare finden Sie unter www.wozu-demokratie.de. Bei der Einreichung bitten wir Sie, zwischen Anträgen, die finanzielle Förderungen benötigen und nicht förderungsbedürftigen Beiträgen zu unterscheiden.

Auch wenn das Pandemiegeschehen momentan stabil scheint, ist es vonnöten, dass die eventuelle Umgestaltung eines Präsenzprojekts in ein hybrides oder ein Online-Formt bereits mit bedacht wird.

