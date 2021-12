Koblenz – Corona-Aktuell 21.12.2021: Corona-Ambulanz und Schnellteststation ziehen ab 23. Dezember in CGM Arena um

Koblenz – Corona-Aktuell 21.12.2021: Um die Kapazitäten im Landesimpfzentrum Koblenz und der Koblenzer Corona-Ambulanz potenziell ausweiten zu können und im Hinblick auf die sich weiter ausbreitende Omikron-Variante ein mögliches Infektionsrisiko vor Ort weiter zu senken, ziehen die Corona-Ambulanz und die ebenfalls dort untergebrachte Schnellteststation des MVZ Labor Koblenz ab 23. Dezember an einen neuen Standort.

Am Mittwoch, 22. Dezember, hat die Corona-Ambulanz das letzte Mal am alten Standort im Gewerbepark Metternich II in der Straße „Im Metternicher Feld 18“ von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, 23. Dezember, ist die Koblenzer Corona-Ambulanz dann wieder in die Seitenhalle West der CGM-Arena in der Jupp-Gauchel-Straße im Stadtteil Oberwerth untergebracht. Wenn man vom Parkplatz der CGM Arena aus zur Halle geht, befindet sich die Corona-Ambulanz auf der rechten Seite der Sport- und Veranstaltungshalle. Der Weg wird ausgeschildert.

An den Feiertagen hat die Corona-Ambulanz an Heiligabend (24. Dezember) und dem Ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) jeweils von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) hat die Corona-Ambulanz geschlossen. An Silvester und am Sonntag, 2. Januar, hat die Corona-Ambulanz in der CGM Arena jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet, während an Neujahr dort keine Testungen durchgeführt werden. Weitere Informationen zur Corona-Ambulanz finden sich im Internet unter www.koblenz.de/corona Mit der Corona-Ambulanz zieht auch die bisher ebenfalls im Gewerbepark Metternich II untergebrachte Schnellteststation des MVZ Labor Koblenz ab 23. Dezember in die Seitenhalle West der CGM-Arena um. Die Öffnungszeiten der Schnellteststation bleiben bei Montag bis Freitag, 8.30 bis 14 Uhr. An Heiligabend, 24. Dezember, wird die Schnellteststation allerdings nicht besetzt sein.

Das Landesimpfzentrum Koblenz ist vom Umzug der Corona-Ambulanz sowie der Schnellteststation nicht betroffen und bleibt weiterhin am bisherigen Standort „Im Metternicher Feld 18“. Impftermine für das Landesimpfzentrum Koblenz werden entweder über das Online-Portal impftermin.rlp.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0800 / 57 58 100 (Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr; Wochenende: 9 bis 16 Uhr) vergeben. Vor Ort findet keine Terminvergabe statt.

