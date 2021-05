Koblenz – Vom 10. bis voraussichtlich 21. Mai werden in der Gutenbergstraße im Bereich von Haus Nr. 43 bis Haus Nr. 29 in mehreren Bauabschnitten punktuell notwendige Reparaturarbeiten am Hauptkanal durchgeführt.

Im Baustellenbereich kommt es zu einer halbseitigen Sperrung, die den Fahrzeugverkehr im geringen Maße beeinträchtigen kann. Für Fuß- und Radverkehr gibt es keine Einschränkungen.

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung bittet Verständnis und erhöhte Rücksichtnahme im Baustellenbereich.

