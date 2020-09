Koblenz – Hinweis zur Nacht der offenen Ateliers, Galerien und Museen in Koblenz am 5. September

Erstellt in

Koblenz – In diesem Jahr sollte die 20. Museumsnacht gefeiert werden. Leider kann diese aufgrund der aktuellen Gegebenheiten und Einschränkungen durch Covid-19 im geplanten Rahmen nicht umgesetzt werden.

Um den Kulturinteressierten in und um Koblenz dennoch einen besonderen Abend zu ermöglichen, werden einige Ateliers, Galerien und Museen in der Stadt am Samstag, 05.09.2020, ihre Häuser geöffnet haben. Es wird ein Abend mit einem breit gefächerten Kulturangebot von Kunst über Musik bis hin zu spannenden Begegnungen mit Kulturschaffenden.

Die städtischen Museen (Mittelrhein-Museum und Ludwig-Museum) haben an diesem Tag eine verlängerte Öffnungszeit bis 20.00 Uhr.

Die Programme und die Öffnungszeiten der beteiligten Ateliers, Galerien und Museen finden sie auf den jeweiligen Websites.

Der Eintritt zu den Ateliers und Galerien ist frei, in den Museen wird ein Eintritt erhoben.

Die beteiligten Häuser:

· Atelier Barbara Gröbl (www.barbaragroebl.de)

· Atelier 5. Stock Nataliy Schenkmann (www.nataliy-schenkmann.de)

· Galerie Garwein (www.garwainkoblenz.de)

· Galerie Gudrun Lüpke (www.g-luepke.de)

· Hausverwaltung Wernecke (www.wernecke.net)

· Ink. A Tattoo (www.ink-a-tattoo.de)

· Kunstbackstube Anja Bogott (www.kunst-back-stube.de)

· Kunsthalle Koblenz (www.kunsthalle-koblenz.de)

· KM 570 (www.km570.de)

· Mehrkunst e.V. (www.mehrkunstverein.de)

· Deutsche Bahn Museum (www.dbmuseum.de)

· Landesmuseum (tor-zum-welterbe.de/landesmuseum-koblenz.de)

· AKM Künstlerhaus Metternich (www.akm-koblenz.de/haus_metternich.de)

· Ludwig Museum (www.ludwigmuseum.org)

· Mittelrhein Museum (www.mittelrhein-museum.de)

· Mutter- Beethoven-Haus (www.mutter-beethoven-haus.de)

· Rheinmuseum (www.rhein-museum.de)

· Romanticum Forum Confluentes (www.koblenz-touristik.de/kultur/sehenswertes-koblenz/romanticum.html)

Wir wünschen allen Besucher*innen einen unvergesslichen Abend und hoffen, Sie im nächsten Jahr bei der 20. Museumsnacht am ersten Septemberwochenende 2021 begrüßen zu können.

Stadt Koblenz