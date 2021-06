Weiterer Online-Infoabend für Koblenzerinnen und Koblenzer findet in Kürze statt.

Koblenz – Wie kann ich mir die Aufgabe als Pflegemutter oder Pflegevater genau vorstellen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Was sind die Besonderheiten bei der Aufnahme eines Pflegekindes? Diese und viele weitere Fragen sollen bei einem weiteren Online-Infoabend des Pflegekinderdienstes der Stadt Koblenz geklärt werden.

Der Online-Infoabend findet am Dienstag, den 29.06.2021 in der Zeit von 19 Uhr bis ca. 20.30 Uhr statt. Er wird durchgeführt von Simone Manger, Dipl. Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin (FH) und Susanne Steininger, Dipl. Sozialarbeiterin (FH). Beide sind tätig beim Pflegekinderdienst der Stadt Koblenz. Interessierte melden sich bei der VHS Koblenz unter https://www.vhs-koblenz.de/ an und erhalten daraufhin den entsprechenden Einladungslink per E-Mail. Die Veranstaltung ist wie immer kostenfrei.

Eine weitere Möglichkeit, sich über die Aufgabe als Pflegeeltern zu informieren, bietet die Homepage des Koblenzer Pflegekinderdienstes unter www.pflegeeltern-koblenz.de. Interessierte können sich aber auch direkt mit dem Pflegekinderdienst Koblenz unter Tel.: 0261-129-2353 oder per E-Mail: pflegekinderdienst@stadt.koblenz.de in Verbindung setzen.

