Koblenz – Tja, Pech gehabt: Parfumdiebstähle schlugen fehl

Koblenz – Gleich zwei Ladendiebe gingen aufmerksamen Mitarbeitern Koblenzer Kaufhäuser am gestrigen Montag, 27.01.2020, ins Netz. Eine 42-Jährige wurde um 14.00 Uhr dabei erwischt, wie sie mit zwei Kosmetikartikeln und mehreren Kleidungsstücken in eine Umkleide ging.

Dort nahm sie offensichtlich das Parfum aus den Packungen und stellte die leeren Hüllen ins Regal zurück. Eine weitere Strafanzeige erwartet einen 33-Jährigen, der sich in einer Drogerie am Altlöhrtor ein hochwertiges Herrenparfüm in die Jackentasche steckte.

Beim Verlassen des Kaufhauses wurde er vom Ladendetektiv angesprochen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Polizeipräsidium Koblenz