Koblenz – Umwelthinweis: Die Kompostieranlage in der Greiffenklaustraße, die Schadstoffsammelstelle in der Schlachthofstraße, der Wertstoffhof in der Fritz-Ludwig-Straße und Zentraldeponie Eiterköpfe bei Ochtendung, An der L117 sind vom 02. April bis 05. April geschlossen.

Ab Dienstag, 06.04.2021 gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Weitere Informationen gibt es beim Team der Abfallberatung des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz unter 0261/129-4518 bzw. 0261/129-4519.



