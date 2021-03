Koblenz – Verkehr: Im Vorfeld des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke wurden und werden zahlreiche vorbereitende Baumaßnahmen für die zügige Verwirklichung des Gesamtprojektes nötig.

Ab Montag, 29.03.2021, wird die Baustelle zur Errichtung eines Ersatzparkplatzes für die entfallenden Flächen am Schloss auf der Grünfläche neben dem Weindorf eingerichtet. Hier entstehen 140 Parkplätze, die dann den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Behörden im Schloss zur Verfügung gestellt werden. Diese Arbeiten werden bis Mitte Juni andauern. Danach beginnen am Schloss Arbeiten zur Verlegung von Versorgungsleitungen und der Bau einer neuen Rampe in die Kellergarage des Schlosses. Nach Fertigstellung der Brückenbaumaßnahme werden diese Flächen natürlich wieder zurückgebaut und in ihren ursprünglichen Zustand versetzt.

Des Weiteren haben auf dem Bolzplatz auf der Pfaffendorfer Rheinseite Erd- und Straßenbauarbeiten für die Herstellung einer Baustelleinrichtungsfläche begonnen. Zunächst wird hier eine verbreiterte und für den Schwerlastverkehr benötigte Zufahrt zur Fläche hergestellt. Darüber hinaus entsteht hier in den nächsten Monaten auch das örtliche Projektbüro des städtischen Tiefbauamtes. Auch diese Flächen werden später wieder als moderner Bolzplatz hergerichtet.

Stadt Koblenz