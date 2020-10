Koblenz – Verkehr: Straßenbauarbeiten „An der grünen Bank“ auf der Horchheimer Höhe ab 02. November

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 02. bis 13.11.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag „An der grünen Bank“ auf der Horchheimer Höhe erneuert.

Am 02.11.2020 erfolgt die Einrichtung der Baustelle und der Ausbau der vorhandenen Asphaltschicht. In der Zeit vom 03.11. bis 10.11. werden die Vorarbeiten an Rinnensteinen und Einbauteilen durchgeführt. Im Anschluss erfolgt am 11. und 12. November der Einbau der neuen Deckschicht.

Die Räumung der Baustelle und die Verkehrsfreigabe sind für den 13.11.2020 vorgesehen.

Da der komplette Asphaltbelag etwa 10 cm stark aufgenommen wird und somit ein Höhenunterschied zu den Grundstückszufahrten und vorhandenen Einbauten entsteht, ist ein Befahren der Straße nicht möglich.

Aus diesem Grund finden die Arbeiten unter Vollsperrung statt.

Der Servicebetrieb bittet um Verständnis.

***

Stadt Koblenz