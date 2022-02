Koblenz – Verkehr: Erneuerung Fahrbahnbelag Am Dornsbach

Posted in

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 28. Februar bis 7. März wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Straße „Am Dornsbach“ erneuert.

Am 28. Februar erfolgen zunächst die Baustelleneinrichtung und Vorarbeiten. Auch der vorhandene Fahrbahnbelag wird an diesem Tag abgefräst.

In der Zeit vom 1. bis 3. März werden die Vorarbeiten an Schächten, Rinnen und Schiebern durchgeführt. Im Anschluss hieran erfolgt dann am 4. März der Einbau der neuen Asphaltschicht. Die Verkehrsfreigabe ist für den 7. März vorgesehen.

Da der Belag ca. 10 cm stark aufgenommen wird und somit ein Höhenunterschied zu den Grundstücken, Parkplätzen und den vorhandenen Einbauteilen entsteht, ist ein Befahren der Straße in diesem Zeitraum leider nicht möglich. Daher wird während der Bauarbeiten die Straße voll gesperrt.

Der Kommunale Servicebetrieb bittet die Anwohnerinnen und Anwohner, ihre Fahrzeuge ab dem 28. März, 7:00 Uhr, außerhalb der Straße zu parken, um Behinderungen der Arbeiten, sowie Verschmutzungen und Beschädigungen an den Fahrzeugen zu vermeiden.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Stadt Koblenz