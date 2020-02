Erstellt in

Konstanz – Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Freitag, 07.02.2020 gegen 22:00 Uhr, in der Stadelhofgasse in der Konstanzer Altstadt.

Bislang unbekannte Täterschaft zündete auf der Straße gelagerte gelbe Müllsäcke an. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Konstanz rasch gelöscht werden.

Eine Straßenlaterne wurde durch den Brand beschädigt.

Gefahr für die angrenzenden Wohngebäude bestand nicht.

Polizeipräsidium Konstanz