Eigeltingen – Bilanz der Polizei zum Nachtumzug des Narrenvereins

Eigeltingen (BW) – Etwa 7000 Besucher und Teilnehmer fanden sich zum Nachtumzug des Narrenvereins Krebsbachputzer am Freitag, 07.02.2020 in der Zeit von 19:00 – 22:15 Uhr, in Eigeltingen ein.

Anschließend fand bis 02:30 Uhr in zahlreichen Besenwirtschaften ein Narrentreiben statt. Die Polizei Stockach verzeichnete einen insgesamt friedlichen Einsatzverlauf. Es kam zu einer gefährlichen Körperverletzung (Kopfplatzwunde), einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz.

Drei stark alkoholisierte Jugendliche mussten vom Deutschen Roten Kreuz behandelt werden und wurden danach an die Eltern überstellt.

Gegen mehrere Personen musste aufgrund ihres Verhaltens ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Polizeipräsidium Konstanz