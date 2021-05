Kreis Mayen-Koblenz – Es gibt insgesamt 101 neue positiv auf das Coronavirus getestete und 94 genesene Personen. Zu beklagen ist der Tod von einer Person, die infolge einer Coronavirus-Infektion verstorben ist. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 1366: 906 im Kreis MYK und 460 in der Stadt Koblenz.

Für die Regelungen des Bundes-Infektionsschutzgesetzes ist ausschließlich die durch das Robert-Koch-Institut unter https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz maßgeblich. Der 7-Tage-Wert beträgt laut RKI aktuell für

⦁ Mayen-Koblenz: 92,3

⦁ Koblenz: 85,0

Bleibt der beim RKI veröffentlichte Inzidenzwert für den Landkreis Mayen-Koblenz auch am morgigen Donnerstag, 6. Mai, unter dem Wert von 150, so gelten ab Samstag, 8. Mai, die Regelungen der „Bundesnotbremse“ für den Bereich einer Inzidenz zwischen 101 und 150, wonach der Handel Terminshopping anbieten darf. Das sogenannte „click & meet“ ermöglicht den Besuch von Geschäften unter folgenden Hygienemaßnahmen: Testnachweis für Kunden, Kontaktdatendokumentation der Kunden, ein Kunde pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche.

HINWEIS:

Da aufgrund der Systemumstellung am Wochenende keine Erfassungsarbeiten erfolgen konnten, spiegeln die heutigen Zahlen noch nicht den tagesaktuellen Ist-Stand der Infektionen wieder. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes arbeiten weiterhin mit Hochdruck daran, die der Softwareumstellungen geschuldeten Rückstände schnellstmöglich abzuarbeiten.

Weiterführende Statistiken und Auswertungen zu einzelnen Städten, Verbands- und Ortsgemeinden findet man unter www.kvmyk.de/coronastatistiken

Die Corona-Ambulanz und das Schnelltestzentrum in der Weiersbachhalle (In der Weiersbach, 56727 Mayen) in Mayen haben folgende Öffnungszeiten:

Montag 11 bis 15 Uhr

Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr

Samstag 10 bis 12 Uhr

Die Corona-Ambulanz in Koblenz (CGM Arena, Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz) ist von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Schnelltest-Zentrum an der Koblenzer CGM Arena hat folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.30 bis 17.30 Uhr

Samstag 14.30 bis 17.30 Uhr

Schnelltestzentren und -stellen in der Nähe finden man online unter https://corona.rlp.de/de/testen/

Alle Infos zu den Ambulanzen, Hotlines und vielem mehr gibt es im Internet unter www.kvmyk.de/corona

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Bahnhofstr. 9

56068 Koblenz