Kreis Mayen-Koblenz – Es gibt insgesamt 85 neue positiv auf das Coronavirus getestete und 47 genesene Personen. Zu beklagen ist der Tod von einer Person, die infolge einer Coronavirus-Infektion verstorben ist. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 1477:

990 im Kreis MYK und 487 in der Stadt Koblenz.

Aufgrund des geänderten Infektionsschutzgesetzes ist für die Durchführung zusätzlicher Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus fortan ausschließlich die durch das Robert-Koch-Institut unter https://www.rki.de/inzidenzen veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz maßgeblich. Der 7-Tage-Wert beträgt laut RKI aktuell für

⦁ Mayen-Koblenz: 182

⦁ Koblenz: 132

⦁ Rheinland-Pfalz: 143,1

Aufgrund vereinzelter Corona-Fälle an folgenden Einrichtungen sind entsprechende Quarantänen angeordnet worden:

⦁ Kita St. Albert, Andernach: Bärengruppe

⦁ Kath. Kita St. Antonius, Waldesch

⦁ Kinderhort Mäusenest, Polch

⦁ Grundschule St. Georg, Polch: Teilklasse 2a und 4b

⦁ Städt. Kita Pusteblume, Koblenz: Igelgruppe

⦁ Bischöfliches Cusanus-Gymnasium, Koblenz: Klasse 7a Gruppe 1

⦁ Pestalozzi Grundschule in der Goldgrube, Koblenz: Klasse 4a Gruppe 2

⦁ Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule plus, Koblenz: Klasse 8d

⦁ BBSW, Koblenz: VK 19a

Weiterführende Statistiken und Auswertungen zu einzelnen Städten, Verbands- und Ortsgemeinden findet man unter www.kvmyk.de/coronastatistiken

Die Corona-Ambulanz und das Schnelltestzentrum in der Weiersbachhalle (In der Weiersbach, 56727 Mayen) in Mayen haben folgende Öffnungszeiten:

Montag 11 bis 15 Uhr

Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr

Samstag 10 bis 12 Uhr

Die Corona-Ambulanz in Koblenz (CGM Arena, Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz) ist von Montag bis Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Das Schnelltest-Zentrum an der Koblenzer CGM Arena hat folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 8.30 bis 17.30 Uhr

Samstag 14.30 bis 17.30 Uhr

Schnelltestzentren und -stellen in der Nähe finden man online unter https://corona.rlp.de/de/testen/

Alle Infos zu den Ambulanzen, Hotlines und vielem mehr gibt es im Internet unter www.kvmyk.de/corona

***

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz

Bahnhofstr. 9

56068 Koblenz