Kreis Mayen-Koblenz – Corona-Update 11.04.2020: 14 neue Coronafälle im Kreis MYK und der Stadt Koblenz – Über 300 Personen gelten als genesen

Stand: 11.04.2020 – 11:25 Uhr.

KREIS MAYEN-KOBLENZ – Die Anzahl positiver Coronafälle in Koblenz und im Landkreis Mayen-Koblenz ist von Donnerstag- auf Freitagabend auf insgesamt 516 angestiegen.

Seit Beginn der Testungen wurde bei 214 Personen aus der Stadt Koblenz und 302 Personen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz ein positives Testergebnis festgestellt und der Coronavirus nachgewiesen. Es gibt bislang 6 Todesfälle im Landkreis Mayen-Koblenz sowie 8 Todesfälle in der Stadt Koblenz zu beklagen, die im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion stehen.

Von der Gesamtzahl der positiv getesteten Personen in Stadt und Kreis gelten mittlerweile über 300 Menschen als genesen. Davon 122 in der Stadt Koblenz und 185 im Landkreis Mayen-Koblenz.

Dennoch gilt es weiterhin zu beachten: Die steigende Anzahl der als genesen geltenden Personen ist noch lange kein Grund zur Entwarnung. „Es ist weiterhin wichtig, dass die Menschen sich an die nach wie vor geltende Verordnung des Landes zur Bekämpfung des Coronavirus halten“, betont Michael Schönberg vom Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

In den Städten und Verbandsgemeinden (VG) des Kreises Mayen-Koblenz gibt es im Einzelnen folgende positive Coronafälle (*):

Stadt Andernach 32

Stadt Bendorf 26

Stadt Mayen 9

VG Maifeld 24

VG Mendig 15

VG Pellenz 12

VG Rhein-Mosel 101

VG Vallendar 25

VG Vordereifel 17

VG Weißenthurm 41

(*) Hintergrund zu den Fallzahlen: Es kann immer wieder mal vorkommen, dass die Zahl der positiven Coronafälle aus Städten und Verbandsgemeinden im Kreis im Vergleich zu den zuletzt veröffentlichen Zahlen um Einzelfälle absinkt. Gründe dafür können unter anderem sein: Ein bisher unbestimmtes Testergebnis, das in der Statistik bislang als positiv geführt wurde, hat sich jetzt als negativ herausgestellt. Oder eine Person hat in den Daten ihrer Krankenkassenkarte noch einen veralteten Wohnort hinterlegt und wird im Nachhinein ihrem derzeitigen Wohnort zugeordnet. Gleiches gilt im Übrigen auch für die Stadt Koblenz. Daher bitten wir um Verständnis.

Wie bereits bekannt, können sich Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz bei Fragen zum Coronavirus an die Corona-Hotline unter Tel. 0261/108-730 wenden. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag: 9 bis 16 Uhr, Wochenende: 11 bis 16 Uhr, Karfreitag bis einschließlich Ostermontag: 11 bis 15 Uhr.

In Koblenz können sich Bürger auch an das Bürgertelefon der Stadt Koblenz unter Tel. 0261/129-6666 wenden. Erreichbarkeit: Montag bis Freitag: 9 bis 16 Uhr, Wochenende und an Feiertagen: 11 bis 16 Uhr.

Die Ambulanzen für Bürger aus der Stadt Koblenz und dem Landkreis Mayen-Koblenz haben folgende Öffnungszeiten:

Koblenz:

Montag – Sonntag sowie an Feiertagen:

9 – 16 Uhr

–> Änderungen vorbehalten!

Mayen:

Montag – Sonntag: 10 – 15 Uhr

Karfreitag: 10 – 15 Uhr

Ostersamstag – Ostermontag: 13 – 15 Uhr

–> Änderungen vorbehalten!

