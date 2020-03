Landeshauptstadt Magdeburg – Ordnungsamt und Polizei kontrollieren weiter die Durchsetzung der Landesverordnung – Eindämmung des Coronavirus‘

Erstellt in

Landeshauptstadt Magdeburg (ST) – Am Sonntag, den 22. März 2020 hat das Magdeburger Ordnungsamt erneut gemeinsam mit Kräften der Polizei die Einhaltung der neuen Landesverordnung kontrolliert, um die Verbreitung des Coronavirus‘ einzudämmen. Die Überprüfungen wurden ohne Schwerpunktsetzung im gesamten Stadtgebiet in allen Bereichen durchgeführt. Insgesamt wurden bis etwa 22:00 Uhr – auch mehrfach – 118 Betriebsstätten, 18 Kultureinrichtungen und 102 Spielplätze im Stadtgebiet kontrolliert.

Im Einzelnen waren das:

20 Spielhallen (alle geschlossen),

18 Fitnessstudios/ Saunen/ Indoorspielplätze (alle geschlossen),

12 Diskotheken und Kinos (alle geschlossen),

18 Kultureinrichtungen und Kirchen (alle geschlossen),

29 Bars und reine Schankwirtschaften (alle geschlossen),

2 Floristen (alle geschlossen) sowie

17 Beherbergungsbetriebe (keine Verstöße).

Auf Spielplätzen wurden 31 Platzverweise erteilt und 18 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Etliche Personen flüchteten, nachdem Polizei und Ordnungsamt vor Ort erschienen.

Über die Leitstelle der Polizei gingen in der Funkzentrale des Ordnungsamtes 8 Anrufe von Magdeburger*innen zum Thema Aufenthalt von Personen im Freien ein.

Alle überprüften Betriebsstätten haben sich an die Vorgaben gehalten. Es wurden erstmalig keine Verstöße festgestellt. Das Ordnungsamt dankt für die Vernunft und Kooperation.

Besonders der Stadtpark wurde vormittags und nachmittags intensiv bestreift. Der Park war gut besucht. Auf dem Spielplatz und der Skater-Anlage hielten sich keine Personen auf. Das war sehr erfreulich. In der Sportanlage Nachtweide (hinter der Grundschule „Mechthildstraße“), auf dem Spielplatz Hans-Grundig-Straße sowie auf dem Schulgelände in der Helmstedter Chaussee (Alt Olvenstedt) und im Pavillion Goethestraße wurden die meisten Verstöße festgestellt. Hier hielten sich zahlreiche Personen zwischen 15 und 56 Jahre auf.

Auch Beherbergungsbetriebe wurden entsprechend der neuen Allgemeinverfügung kontrolliert. Seit gestern mussten bereits beherbergte Personen die Rückreise angetreten haben und keine Personen mehr zu touristischen Zwecken beherbergt werden. Auf den beiden Wohnmobilstellplätzen (Petriförder und Am Winterhafen) befanden sich keine Wohnmobile mehr. In vielen Hotels befanden sich zum Zeitpunkt der Kontrolle keine oder nur sehr wenige Gäste, selbst in den großen Hotels waren nur 5 bis 10 Gäste anwesend. Aufgrund zahlreichen Nachfragen wird darauf hingewiesen, dass Montagearbeiter o.ä. weiterhin beherbergt werden dürfen.

Die Landeshauptstadt weist erneut darauf hin, dass Zuwiderhandlungen Straftaten sind und dementsprechend geahndet werden.

