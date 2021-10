Landkreis Bamberg – Wertstoffhof Hirschaid: Ab sofort Sammlung von Speiseöl

Recycling durch Herstellung von Biodiesel.

Landkreis Bamberg (BY) – Ab sofort besteht am Wertstoffhof in Hirschaid die Möglichkeit Altspeiseöl und fett aus privaten Haushalten abzugeben. Dazu steht das Sammelsystem „Öli“ zur Verfügung.

Es handelt sich dabei um einen Mehrweg-Sammeleimer, der dem System seinen Namen gibt. Das Öli-System ermöglicht die saubere und effiziente Sammlung von gebrauchtem Speisefett bzw. -öl und dessen Verwertung. Bis zu 3 Liter gebrauchtes Öl bzw. Fett fasst der Öli-Behälter.

Ist der verschließbare Eimer voll, kann er während der Öffnungszeiten am Wertstoffhof in Hirschaid abgegeben und gegen einen leeren, sauberen Öli-Behälter eingetauscht werden. Selbstverständlich ist die Abgabe von Ölen in den Originalverpackungen ebenfalls möglich.

Das darf in den Öli-Behälter:

gebrauchte Frittierfette u. Bratfette/-öle

Öle von eingelegten Speisen

Butter, Margarine, Schmalz

verdorbene u. abgelaufene Speiseöle /-fette

Rapsöl

Sojaöl

Palmöl

Kürbiskernöl

Balsamicoöl

Mandelöl

Avocadoöl

Sesamöl

Olivenöl

Distelöl

Kokosöl

Walnussöl

Sonnenblumenöl

Arganöl

Das darf nicht rein!

keine Mineral-, Motor- und Schmieröle

keine Körperpflegeöle oder -produkte

andere Flüssigkeiten u. Chemikalien

Mayonnaisen, Saucen u. Dressings

Holzlasuren

ätherische Öle

Saunaöle

Badezusätze

sonstige Abfälle

Auf gar keinen Fall sollte man altes Pflanzenöl im Ausguss oder der Toilette entsorgen. Denn zu viel Fett und Öl setzt nicht nur den Rohren zu, sondern auch den Kläranlagen. Verstopfungen, Geruchsbildung und Verschmutzung des Kanalsystems können die teure Folge für Verbraucher und Kommunen sein.

Herstellung von Biodiesel

Aus dem gesammelten Altspeiseöl und -fett wird in einer Anlage in Thüringen ein Grundstoff für die Produktion von Biodiesel hergestellt. Ein Teil dient auch zur Erzeugung von Öko-Strom und Wärme in Blockheizkraftwerken.

Zunächst erfolgt die Sammlung nur am Wertstoffhof in Hirschaid. Sollte sich das System positiv entwickeln, ist eine Ausdehnung auf die anderen Wertstoffhöfe im Landkreis Bamberg geplant.

Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Fachbereichs Abfallwirtschaft unter den Rufnummern 0951/85-708 bzw. 85-706 sehr gerne zur Verfügung.

Landratsamt Bamberg