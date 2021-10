Koblenz – Aktuell 11.10.2021: koveb-Linie 8 wird wegen einer Baustelle in Bendorf umgeleitet – Mehrere Haltestellen können nicht angefahren werden

Koblenz / Bendorf – Aktuell 11.10.2021: Von Montag, 11.10.2021, bis voraussichtlich Freitag, 22.10.2021, werden in Bendorf in der Hauptstraße Bauarbeiten unter Vollsperrung durchgeführt. Die Busse der koveb-Linie 8 in Fahrtrichtung Koblenz müssen umgeleitet werden. In Fahrtrichtung Bendorf-Sayn besteht keine Beeinträchtigung.

Von Bendorf-Sayn kommend, fahren die Busse der Linie 8 zunächst bis zur Haltestelle „Im Andorf“. Danach geht es über die Straße Alter Weg, Ringstraße und Rheinstraße zum Yzeurer Platz. Hier wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Über die Untere Vallendarer Straße und Bahnhofstraße gelangen die Busse auf den regulären Linienweg in der Hauptstraße.

Die Haltestelle „Bendorf Stadtpark“ wird aufgehoben, die Haltestelle „Bendorf Friedhof“ wird als Ersatzhaltestelle hinter die Einmündung Bahnhofsstraße verlegt.

Stadt Koblenz