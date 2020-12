Landkreis Leer – Hinweise zur Hausmüllabfuhr an Weihnachten und zum Jahreswechsel

An den Weihnachtsfeiertagen und an Neujahr fällt die Hausmüllabfuhr aus.

Landkreis Leer (NI) – Der gemeinsame Ersatztermin für die Stadt Leer und das Kreisgebiet für den 1. Weihnachtstag, 25.12.2020 und Neujahr, 01.01.2021: Samstag, 02.01.2021.

Von diesen Veränderungen betroffen ist die Freitagsabfuhr in Leer, in der Samtgemeinde Jümme sowie in der Gemeinde Westoverledingen.

Abfuhr der Weihnachtsbäume in der Stadt Leer und im Kreisgebiet:

Stadt Leer:

Die Weihnachtsbäume werden vom 11. bis 15. Januar 2021 parallel zur Hausmüllabfuhr eingesammelt.

Kreisgebiet:

Die Weihnachtsbäume werden vom 18. bis 22. Januar 2021 parallel zur Hausmüllabfuhr eingesammelt.

Öffnungszeiten in Breinermoor:

Der Wertstoffhof und die Schadstoffsammelstelle in Breinermoor bleiben am 24.12.2020, am 31.12.2020 und am 02.01.2021 geschlossen.

Vom 28.12.2020 bis 30.12.2020 sind der Wertstoffhof und die Schadstoffsammelstelle in Breinermoor regulär geöffnet.

Die externen Wertstoffhöfe sind letztmalig in diesem Jahr am 18. und 19.12.2020 geöffnet.

Am 24. Dezember und 31. Dezember 2020 findet keine Sperrmüllabfuhr statt.

Insel Borkum:

Auf der Insel Borkum fällt die Hausmüllabfuhr an Weihnachten und Neujahr aus.

Ersatztermin für Freitag, den 25.12.2020, ist der Mittwoch, 23.12.2020.

Die Abfuhr an Neujahr wird am Mittwoch, den 30.12. 2020, vorgeholt

Die Abfallumschlaganlage auf Borkum ist vom 28. bis 30.12.2020 wie gewohnt geöffnet.

Am 24.12.2020 und am 31.12.2020 ist Annahmezeit bis 12.30 Uhr.

Die Weihnachtsbäume werden vom 18. bis zum 22. Januar 2021 parallel zur Hausmüllabfuhr eingesammelt.

Weitere Fragen beantworten die Mitarbeiter*Innen des Abfallwirtschaftsbetriebes unter der kostenlosen Servicenummer 0800 – 9252423.

Sie finden die Informationen auch unter: www.all-leer.de -> Abfallberatung –> Abfuhrtermine -> Feiertagsregelung.

Landkreis Leer

Bergmannstraße 37

D-26789 Leer