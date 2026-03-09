Landtagswahl Baden-Württemberg 2026: Grüne gewinnen knapp – Özdemir vor Ministerpräsidentenamt – Die Landtagswahl in Baden-Württemberg vom 8. März 2026 hat ein knappes Rennen zwischen den Grünen und der CDU hervorgebracht. Nach Auszählung der Stimmen liegen die Grünen mit ihrem Spitzenkandidaten Cem Özdemir knapp vor der CDU. Damit bleiben sie zum dritten Mal in Folge stärkste Kraft im Südwesten.
Die Wahl gilt auch als wichtiger politischer Stimmungstest für die Bundespolitik. Besonders bemerkenswert: Während die AfD deutlich zulegen konnte, erlitt die SPD ein historisch schwaches Ergebnis, und die FDP scheiterte erstmals in Baden-Württemberg an der Fünf-Prozent-Hürde.
Ergebnis der Landtagswahl Baden-Württemberg 2026
Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis verteilen sich die Stimmen wie folgt:
-
Grüne: 30,2 %
-
CDU: 29,7 %
-
AfD: 18,8 %
-
SPD: 5,5 %
-
FDP: 4,4 %
-
Die Linke: 4,4 %
-
Sonstige: 7,0 %
Im neuen Landtag ergibt sich folgende Sitzverteilung:
-
Grüne: 56 Sitze
-
CDU: 56 Sitze
-
AfD: 35 Sitze
-
SPD: 10 Sitze
FDP und Linke verfehlten den Einzug ins Parlament. Insgesamt umfasst der Landtag 157 Mandate.
Die Wahlbeteiligung lag bei rund 69,6 Prozent und damit deutlich höher als bei der vorherigen Landtagswahl.
Özdemir vor möglicher Wahl zum Ministerpräsidenten
Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir konnte bei der Wahl ein starkes persönliches Ergebnis erzielen. In seinem Wahlkreis Stuttgart II erreichte er rund 47,9 Prozent der Erststimmen und wurde damit zum sogenannten „Wahlkönig“ der Landtagswahl.
Sollte es erneut zu einer Koalition zwischen Grünen und CDU kommen, hätte Özdemir gute Chancen, Nachfolger des langjährigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zu werden.
Überraschung im Wahlkampf: Plakate ohne grünes Parteilogo
Im Wahlkampf sorgte jedoch eine ungewöhnliche Strategie von Özdemir für Diskussionen. Auf vielen Wahlplakaten war der Name der Partei kaum oder gar nicht zu sehen, und auch das typische Sonnenblumen-Logo der Grünen erschien nur sehr klein.
Kritiker interpretierten dies als Versuch, den Wahlkampf stärker auf die Person Özdemir auszurichten und mögliche negative Auswirkungen der Bundespolitik der Grünen zu vermeiden. Besonders die bundespolitischen Debatten rund um Wirtschafts- und Klimapolitik hatten der Partei zuletzt bundesweit Zustimmung gekostet.
Özdemir selbst verteidigte die Strategie und erklärte, der Fokus auf seine Person sei Teil eines personalisierten Wahlkampfs. Baden-Württemberg habe schon immer eine besondere politische Kultur gehabt, und man habe bewusst einen eigenen Stil gewählt.
AfD legt deutlich zu – SPD erlebt historisches Tief
Während die Grünen knapp vorne liegen, gehört die AfD zu den größten Gewinnern der Wahl. Mit 18,8 Prozent konnte sie ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl nahezu verdoppeln.
Die SPD dagegen rutschte auf 5,5 Prozent ab und erzielte damit ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Baden-Württemberg. Auch die FDP erlitt eine Niederlage: Mit 4,4 Prozent verpasste sie erstmals in der Geschichte des Bundeslandes den Einzug in den Landtag.
Welche Koalition jetzt möglich ist
Rechnerisch möglich ist erneut eine Koalition aus Grünen und CDU, die bereits in der vergangenen Legislaturperiode regierte. Zusammen verfügen beide Parteien weiterhin über eine Mehrheit im Landtag.
Andere Bündnisse gelten derzeit als unwahrscheinlich, da mehrere Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert sind und die politischen Differenzen zwischen den Parteien teilweise groß sind.
Signalwirkung für die Bundespolitik
Die Wahl in Baden-Württemberg gilt als Auftakt eines politisch wichtigen Wahljahres in Deutschland. Beobachter sehen darin auch ein Signal für die Stimmung im Land.
Während die Grünen ihre Position als stärkste Kraft im Südwesten verteidigen konnten, zeigt das Ergebnis gleichzeitig eine zunehmende Fragmentierung der politischen Landschaft – mit deutlichen Gewinnen für die AfD und erheblichen Verlusten für SPD und FDP. (hk)
