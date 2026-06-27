Lechner (CDU): Volkswagen braucht einen Zukunftsplan für Konzern und Standorte – Hannover. Zu den aktuellen Berichten über neue Sparpläne bei Volkswagen erklärt der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, Sebastian Lechner:
„Die Berichte sorgen verständlicherweise für Unruhe bei den Beschäftigten und ihren Familien. Spekulationen über einzelne Werke und Stellenabbau helfen deshalb nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen Klarheit und eine verlässliche Perspektive.
Die Landesregierung muss ihrer Verantwortung und Rolle bei Volkswagen endlich gerecht werden und den Vorstand sowie die Arbeitnehmerschaft dabei unterstützen, den Konzern zukunftsfähig aufzustellen und die Interessen des Landes, der niedersächsischen Standorte sowie der Beschäftigten bei VW und den Zulieferern wahren. Dabei werden wir sie konstruktiv unterstützen.
Volkswagen braucht ein Gesamtkonzept: wettbewerbsfähige und bezahlbare Fahrzeuge, innovative Produkte, effizientere Strukturen und eine klare Perspektive für die Standorte.
Zugleich braucht die deutsche Automobilindustrie mehr Freiraum in Europa. Neue Flottenvorgaben und zusätzliche Bürokratie wären der falsche Weg. Maßstab muss die tatsächliche CO₂-Einsparung sein und nicht eine politisch vorgegebene Antriebsart.
Europa muss zudem verhindern, dass China seine staatlich gestützten Überkapazitäten auf unserem Markt abbaut und damit unsere Wertschöpfung und Arbeitsplätze gefährdet.“
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Text: CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag