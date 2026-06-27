Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

VIER PFOTEN beteiligt sich heute an der Demonstration „Tiertransporte sofort stoppen!“ im niedersächsischen Aurich

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Hamburg, Tierliebe & Tierschutz

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Tierschutz-Tierschutzgesetz-Tiere-Tierleid-Tierquaelerei-Tierversuche

Aurich/Hamburg, 27. Juni 2026VIER PFOTEN beteiligt sich heute an der DemonstrationTiertransporte sofort stoppen!im niedersächsischen Aurich – Als Teil der rund 100 Teilnehmer:innen setzt die globale Tierschutzstiftung auf dem Demonstrationszug ein lautstarkes Zeichen gegen grausame Tiertransporte. Initiatoren sind die „Ostfriesen gegen Tierleid“. An der Auricher Tiersammelstelle VOST beginnt jährlich für Tausende Tiere der Transport in andere EU-Länder und Drittstaaten. Neben einem Demonstrationszug durch die Innenstadt gibt es auch zahlreiche Redebeiträge.

„Seit mehreren Jahren werkelt die EU an der Überarbeitung der aus Tierschutzperspektive mangelhaften EU-Transportverordnung – doch bis heute ist keine politische Einigung über wirksame Verbesserungen in Sicht. Und auch auf nationaler Ebene werden die Tiere im Stich gelassen, indem sich Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer einem nationalen Exportverbot in Drittstaaten verschließt. Während die Politik diskutiert, leiden die Tiere auf Langstreckentransporten innerhalb der EU oder auf dem Weg in Drittstaaten. Für die Tiere bedeutet das Stress, Hunger, Durst, Enge und Verletzungen.

DJ GerreG Soziales Engagement - Feiern und Hunde aus Tötungsstationen retten

Der Landkreis Aurich ist einer der Tatorte dieses gnadenlosen Irrsinns: Hier werden nach wie vor tierschutzkritische Transporte zugelassen. 2025 ist jedes dritte Rind, das aus Deutschland in ein Drittland transportiert wurde, in Aurich gestartet. Die Perspektive für die hilflosen Tiere ist düster, denn einmal mehr steht das Wohl der empfindungsfähigen Lebewesen im Schatten der wirtschaftlichen und politischen Interessen der Bundesregierung, die das von uns geforderte Transportverbot in Drittstaaten ignoriert“, sagt Nicole Plumeyer, Campaignerin im Bereich Tiertransporte bei VIER PFOTEN.

Hintergrund

2025 wurden allein aus dem Landkreis Aurich 51 Transporte mit 1.680 Rindern in Drittstaaten abgefertigt – darunter Moldawien, Albanien, Turkmenistan, der Irak, Usbekistan und Kosovo. Weitere 313 Transporte mit insgesamt 11.635 Zuchtrindern gingen in EU-Staaten, im Schnitt 37 Tiere pro Transport. Zielländer waren Belgien, Niederlande, Tschechien, Italien, Luxemburg, Kroatien, Griechenland, Spanien, Bulgarien, Ungarn, Portugal und Polen. Jährlich werden über 46 Millionen Rinder, Hühner, Schweine Schafe, Ziegen und Pferde sowie über 1,5 Milliarden Geflügeltiere grenzüberschreitend innerhalb der EU sowie in und aus Drittstaaten transportiert. Immer wieder ereignen sich Tragödien wie im September 2024, als 69 schwangere Jungkühe aus einer Region in Brandenburg qualvoll an der bulgarisch-türkischen Grenze verendeten.

Hundeerziehung in der Hundesprache mit dem Vier-Pfoten-Ratgeber

VIER PFOTEN fordert von Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer ein nationales Verbot von Drittlandexporten und setzt sich im Zuge der Reform der EU-Tiertransportverordnung für ein EU-weites Verbot von Lebendtiertransporten in Drittländer ein.

***
Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Das könnte Sie auch interessieren ...

Schlagworte: #27.06.2026 #Aktuell #Alois Rainer #Aurich #Belgien #Bulgarien #Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer #EU-Transportverordnung #EU-weites Verbot von Lebendtiertransporten in Drittländer #Griechenland #Italien #Kroatien #Luxemburg #Nachrichten #News #Niederlande #Ostfriesen gegen Tierleid #Polen #Portugal #Spanien #Tiere #Tierleid #Tierquälerei #Tierschutz #Tierschutzgesetz #Tiertransporte sofort stoppen #Tschechien #Ungarn #Verbot von Drittlandexporten #VIER PFOTEN #VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com