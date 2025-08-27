Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Lesung mit Bestseller-Autor Arno Strobel am 10. September im Medienzentrum Ratingen

Lesung mit Bestseller-Autor Arno Strobel am 10. September im Medienzentrum RatingenRatingen. Nr.1-Bestseller-Autor Arno Strobel ist am Mittwoch, 10. September, zu Gast im Medienzentrum Ratingen am Peter-Brüning-Platz 3 und liest aus seinem neuen Roman “Welcome Home – Du liebst dein neues Zuhause. Hier bist du sicher. Oder?”. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Lesung um 19.30 Uhr.

Darum geht es im neuen Psycho-Thriller von Arno Strobel: Ines und Marco Winkler können ihr Glück kaum fassen, als sie den Schlüssel zu ihrem ersten eigenen Haus in Händen halten. Sofort nach dem Einzug mit ihrer kleinen Tochter Emilia wissen sie: Jetzt sind wir als Familie angekommen. Hier, in unserem kleinen Reich, in der neu gebauten Siedlung Auf Mons im beschaulichen Spessart. Auch in der Nachbarschaft finden die Winklers schnell Anschluss, vor allem das Ehepaar Mannstein freundet sich mit der jungen Familie an und schließt ihre Tochter sofort ins Herz.

Doch dann hat Ines eines Nachts das Gefühl, im Schlaf beobachtet zu werden. Sie reißt die Augen auf, aber da ist niemand. Auch im Haus kann sie nichts entdecken, was auf einen Einbrecher deuten könnte. Als sie kurz darauf im noch leerstehenden Nachbarhaus einen Schatten zu sehen glaubt, versucht sie sich zu beruhigen. Wahrscheinlich hat der Umzug sie mehr gestresst als sie dachte. Bestimmt hat sie sich getäuscht. Bis sie am nächsten Morgen begreift: Sie hat ganz richtig gesehen. Es war jemand im Nachbarhaus. Und sie weiß jetzt auch, was er dort wollte. Einen Menschen töten.

Mit einem Mal herrscht Panik in der Siedlung. Wer geht um Auf Mons? Wer ist noch sicher? Und wer stirbt als Nächstes?

Karten für die Lesung mit Bestseller-Autor Arno Strobel am 10. September im Medienzentrum Ratingen

Text: Stadt Ratingen

