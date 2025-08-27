Christopher-Street-Day in Rotenburg: Verkehrsbehinderungen möglich – Anlässlich des ersten Christopher-Street-Days (CSD) in Rotenburg kann es am 30. August zu Einschränkungen und Behinderungen im Straßenverkehr kommen.
Am Samstag, 30. August, wird der angemeldete Umzug durch weite Teile des Stadtgebiets ziehen. Die Versammlung ist für rund 1000 Teilnehmende im Zeitraum von 15 bis 20 Uhr angemeldet.
Start und Ziel ist der Pferdemarkt im Stadtzentrum. Die Demonstration verläuft auf folgender Strecke durch Rotenburg:
– Am Pferdemarkt – Goethestraße – Bergstraße – Birkenweg – Königsber-ger Straße – Jägerhöhe – Berliner Ring – Harburger Straße – Nagel-schmiedsweg – Mittelweg – Nordstraße – Hemphöfen – Wallbergstraße – Große Straße (Fußgängerbereich) – Am Pferdemarkt.
***
Text: Landkreis Rotenburg (Wümme)